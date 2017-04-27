Срочно в номер: предупреждение о лавинной опасности объявлено в нескольких районах Камчатского края

27.04.2017 18:41:33 (GMT+12)

Из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок Камчатским региональным противолавинным центром объявлено штормовое предупреждение.

В период с 00:00 по камчатскому времени 28 апреля по 30 апреля 2017 года включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов, Петропавловск-Камчатского городского округа, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и, по возможности, воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.



Основные правила поведения в районах схода лавин:

- Не выходите в горы в снегопад и непогоду;

- Находясь в горах, следите за изменением погоды;

- До выхода в горы узнайте места возможного схода снежных лавин в районе своего маршрута;

- Отправляясь в горы, обязательно возьмите с собой лавинный датчик (он же бипер, он же трансивер, он же лавинный маячок) — это прибор, предназначенный для поиска людей в лавинах. Бипер имеет режим передачи сигнала, и режим поиска (приема сигнала);

- Однако наличие бипера не гарантирует безопасность - этим прибором надо уметь пользоваться;

- Избегайте мест возможного схода лавин. Чаще всего - это склоны крутизной более 30°; если склон без кустарника и деревьев - более 20°. При крутизне склона более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.



Если встреча со снежной лавиной все же произошла:

- Если лавина пришла в движение недалеко от человека, и нет возможности уйти, необходимо быстро закрепиться на месте с помощью лыжной палки, ледоруба, воткнув их в снег. Расположить тело вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя;

- Если лавина оторвалась далеко от человека и есть несколько секунд до её прихода, необходимо незамедлительно покинуть опасную зону и уйти в укрытие, например за выступом скалы;

- Если лавина все же захватила человека, необходимо защитить органы дыхания от снежной пыли: закрыть нос и рот шарфом, шапочкой, рукавицами, попытаться расположить тело вдоль снежного потока и удержаться на поверхности снежной массы, двигая руками и ногами, делайте плавательные движения;

- Если удержаться на поверхности не удалось, и вы оказались под снегом, то постарайтесь сгруппироваться, согнув колени и закрыв лицо руками, прикрыв рот и нос.

Почувствовав, что лавина остановилась, постарайтесь расправиться и отодвинуть снег от лица, создав воздушную полость для дыхания вокруг своей головы. Далее необходимо сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел. Постарайтесь определить, где верх-низ и быстро выбирайтесь, перемещая снег под ноги и утаптывая его; экономьте силы, переборите желание уснуть.



Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих, необходимо звонить на единый номер телефона спасения: со стационарных телефонов — «01», с мобильных телефонов — «101». По телефону «101» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.



(Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю).

