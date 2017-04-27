Срочно в номер: в нескольких районах Камчатского края ожидаются осадки и усиление ветра

27.04.2017 18:37:40 (GMT+12)

По информации от Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля 2017 года на территории южных и восточных районов Камчатского края начнёт оказывать влияние Тихоокеанский циклон.



В Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском, Алеутском муниципальных районах прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных осадков в виде снега с дождём, усиление ветра на побережьях в порывах до 25 метров в секунду. На дорогах гололедица.



Влияние циклона сохранится до 29 апреля.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и структурные подразделения находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует:



- Водители, сменившие зимние шины на летние на своих автомобилях, ограничьте выезд на трассы, во избежание аварийных ситуаций;

- Ограничьте выезд за пределы населённых пунктов, в случае необходимости передвижения по трассам, будьте предельно осторожны;

- Ограничьте выезд в горные районы края, в том числе и на внедорожной, снегоходной технике;

- Заблаговременно разместите личный автотранспорт на специальных стоянках. Не оставляйте свои автомобили на проезжей части, в узких проездах, в пожарных проездах;

- Соблюдайте правила дорожного движения и правильно выбирайте скоростной режим при движении во время выпадения снега;

- Автолюбители в условиях гололёда должны быть предельно внимательны. Недопустимо развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. На перекрестках и пешеходных переходах стоит быть особенно бдительными;

- В гололедицу очень важно правильно использовать педаль тормоза. Ни в коем случае нельзя безудержно давить на педаль в ожидании, что автомобиль остановится, напротив, можно окончательно потерять управление. В данном случае нужно уметь сочетать торможение двигателем и резкие прерывистые нажатия на педаль тормоза. Только в таком случае можно добиться желаемого результата – скинуть скорость, не потеряв управления. При торможении также не рекомендуется работать рулем – это правило действует и для сухого асфальта, а уж для гололедицы и тем более;

- Пешеходы будьте особенно внимательными, переходя дорогу! Ни в коем случае не нарушайте правила перехода через улицу! На льду автомобиль может занести, и он не успеет вовремя затормозить. Тормозной путь машины на обледеневшей дороге гораздо длиннее, чем на сухом и даже мокром асфальте;

- Туристическим группам и охотникам следует принять меры предосторожности, переждите непогоду в населенных пунктах;

- При сильном ветре исключите нахождение на открытой местности, а также следует незамедлительно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Машину следует поставить в гараж, при его отсутствии – парковать вдали от деревьев, а также слабоукрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Обходите деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты);

- По возможности отключите от электросети домашнюю бытовую технику, электроприборы, которыми не пользуетесь во избежание коротких замыканий в случае скачков напряжения;

- Рекомендуем родителям провести разъяснительную работу со своими детьми и не отпускать их на улицу во время действия непогоды;

- Сохраняйте предельную осторожность, без необходимости не выходите на улицу.



В случае происшествий незамедлительно звоните на единый номер телефона спасения: со стационарных телефонов — «01», с мобильных телефонов — «101». По телефону «101» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

