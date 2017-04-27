Камчатские школьники: на дороге – без спешки!

27.04.2017 17:44:26 (GMT+12)

Камчатские школьники с энтузиазмом поддержали акции, которые проводятся во всем мире в преддверии Четвёртой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН. В этом году важное мероприятие пройдёт с 8 по 14 мая. Основной темой Глобальной Недели станет соблюдение скоростного режима и те действия, которые направлены на выбор водителями транспорта разумной, безопасной скорости.



В школе №36 Петропавловска-Камчатского тематические мероприятия проводились во время дополнительных занятий после уроков, в них могли поучаствовать все желающие. Детям предложили ответить на вопросы «что принесёт выбор разумной скорости?» и «к чему может привести неоправданный риск на дороге?». Дети писали свои ответы на «монетках», а затем «взвесили».



По мнению школьников, неосторожный водитель рискует погибнуть, задавить пешехода, сесть в тюрьму, разбить машину и т.д. Разумная скорость напротив делает безопаснее путь водителя и всех участников дорожного движения. Своими выводами дети смогут поделиться с друзьями, родителями.

Кроме того ребята написали пожелания водителям, предложив фразы: «Сбавьте скорость для того, чтобы…». Среди ответов детей: «…чтобы вас дождались дома», «…чтобы вы были здоровы» и даже «…чтобы не обрызгать нас из лужи».



Аналогичные занятия проведены сотрудниками ГИБДД в других школах и детских садах Камчатки. В каждом учреждении по-своему, в зависимости от возраста и подготовки детей. Фотоотчеты организаторы акций по желанию отправляли на сайт «Доброй Дороги Детства» - Всероссийского издания, посвященного юным участникам дорожного движения.



Может показаться, что тема скорости детей не касается. Но это только на первый взгляд. Водители обычно превышают скорость, потому что спешат. Пешеходы не доходят до «зебры» или бегут через дорогу, не посмотрев по сторонам, по той же причине. Популярная привычка постоянно спешить часто формируется с детства. Например, когда родители торопятся успеть отвести малышей в сад или в школу, совершая по дороге множество «мелких» нарушений. Эти нарушения лишь кажутся незначительными, являясь по сути пренебрежением важными мерами безопасности.



При этом каждый родитель хочет, чтобы дети научились вести себя осмотрительно в любой ситуации. Для этого важно поддержать их, когда они аргументированно говорят взрослым: «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!»



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

