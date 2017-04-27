Сегодня в студии радио «Россия» полицейские, общественники и журналисты обсудили негативные последствия потребления наркотиков

27.04.2017 17:41:19 (GMT+12)

Наркомания – острейшая проблема современного общества. Особенно опасным является тот факт, что большинство потребителей наркотических средств составляют молодые люди и подростки. Нарушение личностного развития, снижение потенциала здоровья, проблемы с профессиональным самоопределением в будущем, деторождением,становление на путь совершения преступлений, – это не полный перечень зла, которое несут наркотики юным жителям России. Сегодня в студии радио «Россия» полицейские, общественники и журналисты обсудили негативные последствия потребления смертоносного зелья, напомнили о правовой ответственности за употребление, распространение наркотических средств и дали свои «рецепты», как сделать в жизни правильный выбор.



Инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому майор полиции Людмила Екимова напомнила, что уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ наступает с 16 лет, захищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 Уголовного кодекса Российской Федерации) - с 14 лет. Также она объяснила, что употребление наркотиков не является признаком неблагополучия в семье. «Нередко подростки начинают употреблять «дурь» в компании сверстников или более старших друзей, что называется на «слабо», - сказала инспектор, - поэтому не надо забывать о контроле за детьми. Если сын или дочь ушли гулять, их нет дома весь день, надо звонить и интересоваться, с кем и где ваш ребенок. А когда придет домой уточнить, как он провел день».



Также сотрудница полиции рассказала о том как понять, что несовершеннолетний употребляет запрещенные вещества. Среди основных признаков наркотического опьянения она назвала следующие: расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза, замедленная речь, бледная кожа. Также к симптомам наркотического опьянения относится плохая координация движений, ухудшение памяти, безразличие к происходящему, потеря аппетита или же необъяснимое чрезмерное употребление пищи, хронический кашель.



Представитель поэтической группы «Крафт» Тея Смолянинова рассказала о своем опыте общения с наркозависимым молодым человеком. После чего общественница прочла радиослушателям стихотворение собственного сочинения о молодой маме.«Лучше думать о том как создать семью и подарить еще кому-нибудь новую жизнь, чем губить свою!» - выразила свое отношение к наркотикам известная в молодежной среде поэтесса и музыкант.



В конце беседы, прошедшей рамках оперативно-профилактической акции «Барьер», гости студии призвали молодежь Камчатки заниматься развитием личности, спортом, творчеством и всегда говорить «Нет!» на предложение попробовать наркотики.



Полиция напоминает, что о всех фактах распространения наркотических веществ можно сообщать по «телефону доверия» полиции: (8-4152)-42-53-53, 42-50-61 или на номер горячей линии «Ребёнок в опасности» (8-4152)- 23-06-53.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

