На Камчатке бывший начальник уголовно-исполнительной инспекции заплатит судебный штраф за работу «для галочки»

27.04.2017 17:18:24 (GMT+12)

Усть-Большерецкий районный суд Камчатского края признал бывшего начальника филиала по Усть-Большерецкому и Соболевскому району ФКУ «Уголовно исполнительная инспекция УФСИН России по Камчатскому краю» виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).



Уголовные дела, объединенные в ходе следствия в одно производство, были возбуждены по материалам проверок, проведенных прокуратурой Соболевского района Камчатского края.

Прокуратурой и следствием установлено, что в 2015 году начальник уголовно исполнительной инспекции умышленно, желая повысить показатели своей работы, самостоятельно изготовил официальные документы – два предупреждения об отмене условного осуждения, в которые внес заведомо ложные сведения.



В частности, он подготовил справки о проверках осужденного по месту жительства лично с участием участковых уполномоченных отдела полиции, о проведении с осужденным бесед, а также от имени подопечного сделал запись «Настоящее предупреждение мне объявлено» и расписался за него.

На основании этих подложных документов в июле и октябре 2015 года он направил в суд представления о продлении осужденному испытательного срока, то есть о возложении на осужденного обязанности по отбытию наказания.



Прокуратурой был выявлен еще один аналогичный факт подделки служебных документов начальником инспекции. Осенью 2016 года, опять же, желая на бумаге повысить результативность своей деятельности, не делая при этом ничего, он от имени сотрудника полиции самостоятельно изготовил рапорт и подписал его о проверке осужденного и отсутствии со стороны последнего нарушений условий отбытия наказания.



На основании этих документов начальник направил в Усть-Большерецкий районный суд представление об отмене условного осуждения и снятии судимости с осужденного, который даже не состоял на профилактическом учете в полиции. На самом деле осужденного никто не посещал и профилактическую работу с ним не проводил, так как в нарушение требований закона руководитель инспекции не направлял в орган внутренних дел сообщение о вступлении приговора суда в законную силу.



Таким образом, в нарушение норм Уголовно-исполнительного кодекса РФ руководитель инспекции самоустранился от контроля за осужденным, проживающим в п. Крутогоровский Соболевского района.



В судебном заседании бывший руководитель инспекции вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме и выразил раскаяние в содеянном.

Используя право, предоставленное законом, он ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



В соответствии со статьей 25.1 УПК РФ (введена в действие с 15 июля 2016 г.) суд по своей инициативе или по ходатайству органа предварительного расследования вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Накануне, 26 апреля 2017 г., постановлением Усть-Большерецкого районного суда уголовное дело и уголовное преследование в отношении бывшего руководителя инспекции прекращено. Подсудимому назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





