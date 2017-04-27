Житель города Елизово обвиняется в хранении и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних

27.04.2017 17:15:26 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Елизово. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.242.1 УК РФ (хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).



По данным следствия, в период с декабря 2014 года по июль 2016 года, обвиняемый находясь по месту жительства с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» хранил, с целью дальнейшего распространения более 1000 фото и видеофайлов с порнографическими изображениями несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а также распространял их при помощи электронной почты.



Со слов обвиняемого, фотографии он копировал из сети Интернет из разных источников. Отправлял фотографии с целью знакомства с людьми, интересующимися материалами порнографического содержания с изображением несовершеннолетних.



Согласно заключения психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого признаков сексуального расстройства не выявлено.

Преступление выявлено сотрудниками отделения «К» УМВД России по Камчатскому краю.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.



За совершение вышеуказанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.





Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления



