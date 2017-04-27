В Кроноцком заповеднике подвели итоги акции "Покормите птиц"

27.04.2017 14:14:53 (GMT+12)

В этом году в рамках природоохранного мероприятия, которое на Камчатке курируют сотрудники заповедника, прошёл конкурс полевых дневников. За поведением пернатых на кормушках наблюдали жители Камчатского края, Московской, Владимирской и Нижегородской областей.



За время акции её участники построили и отремонтировали около 200 кормушек. Целые коллективы и семьи заботились о птицах в трудное для них время – подсыпали корм, очищали птичьи столовые от снега и наблюдали за своими подопечными.



"Дятел завтракает салом. К верхней кормушке прилетел снегирь, сидит на крыше, залетает в кормушку, берёт корм и снова на крышу. Целая стайка воробьёв разместилась на ветках. Они спокойно подлетают к нижней кормушке, клюют", – написал в своём дневнике наблюдений шестилетний Лёня Гавшин из Петропавловска-Камчатского.



Всего на конкурс полевых дневников наблюдений за птицами, объявленный Кроноцким заповедником, поступила 51 работа. Большинство участников – школьники и дошколята.



"Конечно, делать записи в дневниках малышам помогают педагоги и родители. Но сам процесс вовлечения детей в изучение природы родного края, зимнюю подкормку птиц, обитающих рядом с нами, – огромный вклад в экологическое воспитание. Ребята учатся различать виды пернатых, наблюдают за их поведением, в какой-то мере становятся друзьями птиц", – отметила Людмила Марченко, заместитель начальника отдела экологического просвещения ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".



Награждение победителей конкурса пройдёт 3 апреля в 16.00 в эколого-просветительском центре Кроноцкого заповедника по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова д. 48.



Итоги конкурса полевых наблюдений за птицами: http://www.kronoki.ru/act/ecotourism/events/92



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Кроноцком государственном заповеднике.