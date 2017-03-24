Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 28 апреля 2017 года

27.04.2017 14:14:54 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода, с прояснениями, ночью и утром в отдельных районах небольшой снег, на юге умеренный, местами сильный снег, днем небольшой, в восточных районах умеренный, местами сильный мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью утром северо-восточный 5-10 м/с, на юго-западном побережье 12-17 м/с, на восточном – 15-20 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, на юго-западном побережье 15-20 м/с, на юго-восточном – 9-14 м/с, в Усть-Камчатском районе ветер восточный 15-20 м/с. При усилении ветра до 15 м/с – метель. Температура воздуха ночью 0,-5°С, при прояснениях до -10°С, днем 0,+5°С, при прояснениях до +9°С.



Северная половина Камчатского края

Переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 12-17, на севере 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1,-6°C, при прояснениях до -15°C, днем -2,+3°C, при прояснениях до +10°C.



На основании прогнозной информации ФГБУ «Камчатское УГМС» от 27 апреля 2017 года:

По метеопрогнозу от ФГБУ «Камчатское УГМС» 28 апреля на территории южных и восточных районов начнёт оказывать влияние Тихоокеанский циклон (Петропавловск-Камчатский ГО, Вилючинский ГО, Елизовский МР, Усть-Большерецкий МР, Мильковский МР, Усть-Камчатский МР, Алеутский МР), прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных осадков в виде снега с дождём (до 18 мм за 12 часов), усиление ветра на побережьях в порывах до 25 м/с. На дорогах гололедица.



Гидрологическая обстановка:

На территории Камчатского края гидрологическая обстановка стабильная, на реках южной части края прогнозируется освобождение рек ото льда, на реках северной части края - постепенное уменьшение толщины ледового покрова.

Согласно гидрологического бюллетеня №1 «Прогнозы и консультации сроков вскрытия рек Камчатского края» ФГБУ «Камчатского УГМС» от 24.03.2017 г. и уточнению от 01.04.2017 г.:



Очищение от ледяного покрова реки Пенжина в районе села Каменское ожидается в сроки близкие к норме:

р. Пенжина, в районе с. Каменское 23-27.05.



Согласно гидрологического бюллетеня №2 «Предполагаемый характер половодья на реках Камчатского края» ФГБУ «Камчатского УГМС» от 18.04.2017 г.



В бассейнах рек Камчатского края наибольшее снегонакопление отмечалось в марте-начале апреля. По данным стационарных пунктов наблюдения на 10 апреля (Приложение) запас воды в снеге в большинстве районов края составил: 48-97% от среднемноголетних значений, за исключением Усть-Камчатского, Соболевского районов, юга Мильковского района и отдельных пунктов Елизовского района, где они составили 104-175%.



Проведя анализ максимальных снегозапасов за зиму 2016-2017 г.г., результатов транспортно-линейной снегосъемки вдоль автодороги «Елизово - Мильково - Агинский рудник», в бассейне р. Паратунка, результатов аэровизуального обследования верховьев рек Авача, Плотникова и Б. Воровской половодье на реках южной половины края ожидается:

– повышенной водности на реках Мильковского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Соболевского и Елизовского районов;

– в пределах нормы на реках Быстринского, Пенжинского, Карагинского и Олюторского районов.



В период прохождения максимальных уровней половодья с вероятностью 60-70% ожидается достижение неблагоприятных отметок на реке Камчатка, Б. Воровская, Амчигача, Б. Быстрая в районе с. Малки и Плотникова. Вероятность достижения уровнями воды опасных критериев – 50%.



В период прохождения максимальных уровней половодья (май-июнь) обстановка на реках может измениться в случае выпадения сильных дождей или резком повышении температуры воздуха.



Изложенная в настоящей справке информация носит предварительный характер и будет уточнена в начале мая долгосрочными прогнозами в количественных характеристиках.



Лавинная обстановка:

На территории края объявлено штормовое предупреждение от КРПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС» № 31 от 27.04.2017 г.



В период с 00 часов 28.04.2017 г. по 30.04.2017 г. включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, г. Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно.



Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 25 марта началось эксплозивное извержение вулкана Камбальный. В течение нескольких суток 25-27 марта продолжалась мощная эмиссия пепла из кратера вулкана, плотный пепловый шлейф протягивался на более 1500 км на юг от вулкана. Вулканологи продолжают проводить ежедневный анализ данных спутникового и визуального мониторинга вулкана, чтобы предупредить все заинтересованные службы об усилении активности вулкана.



Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Камбальный, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается малая геомагнитная буря. Увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.