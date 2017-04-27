Мошенник и пройдоха

27.04.2017 14:34:56 (GMT+12)
Олюторским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по экономическому развитию, инвестициям и делам коренных малочисленных народов Севера администрации Олюторского муниципального района. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в 2013 году подозреваемая, являясь начальником отдела по экономическому развитию, инвестициям и делам коренных малочисленных народов Севера администрации Олюторского муниципального района, разработала преступный план, направленный на хищение бюджетных средств Олюторского муниципального района в крупном размере. С этой целью она подыскала ООО «Орлан», через которое, путем предоставления в администрацию Олюторского района заведомо ложных сведений о совершении данным предприятием финансово-хозяйственных операций, в период с октября 2013 года по апрель 2014 года получила часть выделенных в качестве субсидии денежных средств в размере 700 тысяч рублей и обратила их в свою пользу. Действиями подозреваемой причинен имущественный ущерб администрации Олюторского муниципального района.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из прокуратуры.
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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