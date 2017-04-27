Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции

27.04.2017 14:33:20 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя города Елизово.



Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

По данным следствия, в марте 2017 года обвиняемый находясь у себя дома по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, из-за конфликта со своим сыном, который его якобы ударил, вызвал сотрудников полиции. Прибывший по сообщению сотрудник полиции стал производить опрос жены заявителя, при этом мужчина стал воспрепятствовать проведению опроса и с силой рукой ударил сотрудника полиции в область груди, чем причинил телесные повреждения в виде ушиба (кровоподтека) передней поверхности грудной клетки.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.







Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления





