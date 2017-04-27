Житель Петропавловска-Камчатского осужден за жестокое убийство матери

27.04.2017 14:29:55 (GMT+12)

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края с участием государственного обвинителя городской прокуратуры вынес приговор в отношении 39-летнего неработающего жителя краевого центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).



Следствием и судом установлено, что 15 сентября 2016 года около 11 часов мужчина пришел на улицу Мишенную в г. Петропавловске-Камчатском в квартиру своей матери, чтобы поесть и опохмелиться. Женщина накормила любимого сына котлетами, но спиртного в доме не оказалось. Это его очень разозлило, к тому же мать очередной раз начала высказывать претензии по поводу постоянного пьянства.



Горожанин, у которого нет ни детей, ни семьи, ни постоянной работы, в течение последних двух лет находился в постоянном запое, состоит на учете в наркодиспансере с диагнозом «алкоголизм с синдромом зависимости». Долгое время мать и старший брат пытались «вытащить» родственника из этого состояния, но безуспешно.



В то утро, 15 сентября, у него сильно болела голова от алкоголя, выпитого накануне. Когда мать отказала в выпивке и начала нравоучения, сын взбесился, схватил сковороду и начал бить ею по голове и рукам женщины. Когда ручка отломилась, он взял тяжелое блюдо (утятницу) и им нанес несколько ударов по голове матери. Женщина умоляла сына прекратить, отбивалась, но тот схватил нож, попытался им ударить, однако лезвие попало в шкаф и согнулось. Взяв другой нож, он нанес им матери несколько ударов в бок. Пенсионерка склонилась над раковиной и уже не могла сопротивляться. Несмотря на это разъяренный алкоголик схватил кухонное полотенце, обернул его вокруг шеи и задушил свою 66-летнюю мать.



После этого он вышел на балкон, выкурил пару сигарет и, не оставляя желания выпить, уходя из квартиры матери, прихватил ее плазменный телевизор. По пути к себе домой мужчина за полцены продал технику неизвестному гражданину и на вырученные деньги купил спиртного.



Через два дня труп женщины обнаружил ее старший сын, вернувшийся с путины. Он не смог дозвониться до матери и вскрыл дверь ее квартиры.

В ходе судебного разбирательства подсудимый не отрицал факт убийства, но категорически возражал выводам следствия и государственного обвинителя о том, что убийство совершено с особой жестокостью и цинизмом.



По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.



Лариса ШУНИНА, cтарший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





