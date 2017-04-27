В центре Петропавловска-Камчатского нанесли новую дорожную разметку

27.04.2017 14:14:52 (GMT+12)

В рамках подготовки Петропавловска к празднованию 1 мая и Дня Победы, дорожные службы обновили разметку в центре краевой столицы. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства.



«По результатам проведенного аукциона на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, подряд будет выполнять ООО «Транссигнал». Контракт с предприятием уже заключен. Машинная разметка на магистральных дорогах и подъездах к учебным учреждениям будет нанесена к 20 июня, ручная разметка на пешеходных переходах появится к концу июля. Ближе к осени подрядчик нанесет разметку ещё раз», - рассказали в Управлении дорожного хозяйства.



На эти работы планируется израсходовать 21 млн. 400 тысяч рублей. Основная работа по обновлению дорожной разметки начнется в июне. Горизонтальная разметка будет выполнена по тщательно очищенному от пыли и грязи дорожному покрытию. Перед нанесением сильно загрязненные участки трассы должны быть промыты водой, после чего полностью просушены. Кроме того, на некоторых дорожных участках подрядчик произведет демаркировку старой разметки.



«Осевые линии для разграничения противоположных и односторонних потоков движения будут выполнены специальной краской с помощью маркировочной машины. На пешеходных переходах, стоп-линиях, предупреждающих зонах, контролируемых стационарными устройствами фото- и видеофиксации, а также стрелках, указывающих разрешенное направление движения по полосам, разметку нанесут вручную холодным пластиком. Вся разметка выполняется с применением световозвращающих материалов», - добавили в Управлении.



В Управлении дорожного хозяйства добавили, что гарантийный срок разметки, нанесенной краской, составляет 3 месяца, холодным пластиком – 6 месяцев.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.