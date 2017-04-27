27.04.2017 14:14:53 (GMT+12)
Масштабная экологическая акция «Камчатская весна» состоится в Петропавловске-Камчатском в ближайшую субботу, 29 апреля. С такой инициативой выступила камчатская краевая экологическая организация «КамЧа». Соответствующее письмо инициаторы акции направили в администрацию Петропавловска-Камчатского.
«Весенняя уборка пройдет сразу на нескольких площадках: в традиционных местах для пешеходных прогулок горожан в центре города, вдоль Набережной Култучного озера, на прибрежной полосе Авачинской бухты, Никольской сопке», - говорится в письме.
В списке выбранных для уборки территорий также значится площадь около ДК СРВ, территория возле Центра муниципальных услуг за домами на ул. Ленинградской, 72 и 74, на площадке и пешеходной зоне от Роллердрома до автозаправки на ул. Топоркова.
Органы местного самоуправления поддержали инициативу организаторов: волонтеров обеспечат инвентарем, а также окажут всестороннее содействие при проведении экологической акции.
Добавим, в субботу, 29 апреля, уборки пройдут с 11:00 до 16:00. В местах проведения субботников пройдут экологические викторины и конкурсы, выступят творческие коллективы, а самые активные волонтеры будут отмечены благодарственными письмами.
Приглашаем горожан присоединиться к экологической акции «Камчатская весна»! Наведем порядок в любимом городе!
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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