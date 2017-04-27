Центр Петропавловска-Камчатского украсили к майским праздникам

27.04.2017 14:14:51 (GMT+12)

Коммунальные службы Петропавловска готовят центр городского округа к празднованию Дня весны и труда. Традиционно, Первомай горожане встретят на главной площади. За оставшиеся до майских праздников дни, коммунальные службы установят здесь дополнительные мусорные контейнеры, урны, скамейки и лавочки. Центр городского округа уже оформлен флагами и праздничной атрибутикой. Порядка 150 красочных баннеров с символикой Первомая и Дня Победы появились на Набережной, Ленинской и Советской улицах, на Театральной площади. Праздничные флаги установлены на столбах наружного освещения на центральных улицах, до конца недели они также появятся на Северо-Востоке, Горизонте и в Ленинском районе. Всего город украсит более 700 праздничных конструкций.



Добавим, что в рамках подготовки к празднованию памятной даты в настоящее время в парке Победы на Дачной завершаются работы по текущему ремонту мемориала «Вечный огонь». Сотрудники подрядной организации проверяют исправность инженерных коммуникаций и проводят работы по покраске.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.