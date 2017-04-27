Капитальный ремонт домов в Петропавловске начнется в мае

27.04.2017 14:14:52 (GMT+12)
Первые конкурсные процедуры по отбору подрядчика для проведения капитального ремонта систем ГВС, ХВС, отопления, водоотведения и кровли прошли в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Камчатского края.
«В четверг, 27 апреля, состоялся конкурс по отбору подрядчика для работ в многоквартирном доме № 8 по ул. Геофизическая. В результате торгов общая сумма лота была снижена на 8 %. Подрядчик должен приступить к работам уже в середине мая», - рассказали в Фонде.
В ближайшее время состоятся еще несколько конкурсов, где будет разыгран 21 лот, включающий в себя работы по капитальному ремонту более 20 многоквартирных домов в Петропавловске-Камчатском и Елизово.
Напомним, что в 2017 году планируют провести капитальный ремонт в более чем 150 многоквартирных домах Камчатского края на общую сумму 823 миллиона рублей.
«В течение года список будет пополняться, так как в результате конкурсных процедур, в процессе торгов, экономятся денежные средства, за счет которых и будут дополнительно проводить капитальный ремонт домов на Камчатке», - добавили в Фонде.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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