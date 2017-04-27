В Петропавловске-Камчатском создан Общественный совет по образованию

27.04.2017 14:14:52 (GMT+12)
Общественный совет по образованию создан в Петропавловске-Камчатском. Его председателем стала известный педагог, Почетный гражданин города Марина Сущева. В состав Совета вошли представители педагогического сообщества краевого центра, духовенства, руководители образовательных учреждений.
«Наша задача – чтобы независимая оценка стала действенным инструментом управления образованием. Нам, несомненно, есть чем гордиться, но и есть над чем работать. Поэтому инициатива по созданию такого Совета была мною поддержана - сюда вошли люди знаковые, уважаемые, отдавшие этому делу не один десяток лет. Уверен, четкое понимание процессов, которые происходят в образовании, их объективная оценка, открытый профессиональный диалог с гражданским обществом не только станут основой работы Совета, но и окажут сфере образования города значительную помощь и поддержку», - сказал в ходе заседания Виталий Иваненко.
Совет был создан по инициативе Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. В ходе первого заседания участники Совета приняли решение провести независимую оценку качества образовательной деятельности 100 учреждений Петропавловск - Камчатского городского округа. Эксперты отметили, что независимая оценка будет проводиться по основным четырем критериям:
- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
- удовлетворенность качеством оказания услуг.
В 2017 году введен дополнительный критерий "Наличие комфортной среды для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов".
Работу по оценке качества образовательной деятельности будет выполнять МАУ «Информационно-методический центр», который, в том числе, будет анализировать сайты образовательных организаций, обрабатывать результаты анкетирования родителей учащихся и представлять на рассмотрение Общественному совету.
Напомним, в январе 2017 года Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства Российской Федерации дал поручение довести охват независимой оценкой качества оказания услуг организаций социальной сферы до 100%.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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