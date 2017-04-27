Иностранные туристы, пострадавшие при жёсткой посадке вертолёта на Камчатке, отправились домой

27.04.2017 14:14:54 (GMT+12)

Из Камчатской краевой больницы выписаны двое иностранных граждан, которые 19 апреля получили травмы при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на Мутновском вулкане. Дальнейшее лечение они продолжат по месту своего проживания. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.



«Домой отправились француз и американец, - сказали в министерстве. - Гражданин Франции сначала долетит до Москвы, оттуда - на родину, а за гражданином США прилетел отдельный самолет. При авиаинциденте туристы получили переломы позвоночника. Состояние у мужчин стабильное, позволяющее транспортировку. В травматологическом отделении краевой больницы остается третий пострадавший при жёсткой посадке вертолёта – россиянин».



Напомним, авиационный инцидент произошел в районе Мутновского вулкана 19 апреля. По предварительной информации, во время посадки у вертолёта подломилась стойка шасси. На борту воздушного судна находились 20 человек, в основном туристы, занимающиеся хели-ски. Пострадали три человека, у всех диагностированы переломы позвоночника, у одного также переломы рёбер. Туристы, находившиеся на борту вертолёта Ми-8, были застрахованы. Следственные органы расследуют уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.