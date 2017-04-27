Владимир Илюхин поздравил трудящихся края со 100-летним юбилеем профсоюзного движения Камчатки

27.04.2017 14:14:54 (GMT+12)
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поздравил тред-юнионов и всех трудящихся края с юбилеем образования профсоюзного движения региона. В рамках прошедшего 27 апреля V краевого форума председателей первичных профорганизаций, глава региона отметил значимую роль профсоюзов в деле защиты социально-трудовых прав камчатцев.
«Примите мои искренние поздравления с замечательной датой - 100-летием со дня создания профсоюзов Камчатки! Это большой, очень непростой путь, пройти который удалось благодаря людям труда, искренним и увлечённым, преданным своему делу и своему краю, своей земле. Камчатские профсоюзы являются крупнейшей общественной организацией нашего края. Она уже объединила несколько десятков тысяч человек. И желающих вступить в эти ряды не становится меньше. Профсоюзы открыты для всех, кто ценит свой труд, кто уважителен к труду окружающих, кто отзывчив к проблемам других и неравнодушен к судьбе своей страны, - сказал Владимир Илюхин.- Сегодня роль профсоюзов как никогда велика. В меняющихся экономических условиях именно профсоюзы становятся главным барометром общества. В центре вашего внимания всегда находятся вопросы занятости и условий труда, заработной платы и социальных гарантий. Держа руку на пульсе, вы всегда первыми говорите о возможных рисках, о том, что волнует и беспокоит трудящихся Камчатки. Благодаря вашей работе мы отслеживаем все проблемы общества, можем оперативно решать вопросы социального неравенства. Мы готовы поддерживать вас во всех начинаниях, направленных на защиту прав граждан. Как и вы, мы стремимся к росту зарплат на предприятиях края. И мне очень приятно, что по этому пути мы идём с вами в одном направлении. Между нами налажен диалог, есть понимание того, как работать дальше, на что делать акценты».
Глава региона подчеркнул, что в декабре 2016 года было подписано уже девятое по счёту краевое трёхстороннее соглашение о социальном партнёрстве между Правительством Камчатского края, профсоюзами и объединением работодателей региона.
«Это, на мой взгляд, является лучшим подтверждением того, что у нас с вами одна общая цель – обеспечить в крае достойные условия труда и жизни во всех городах и посёлках», – сказал губернатор.
В работе форума, посвящённого 100-летию профсоюзного движения Камчатки, приняли участие более 250 делегатов из разных районов края. Поздравить профсоюзы с юбилеем пришли представители различных органов власти, а также объединений работодателей и других организаций, являющихся социальными партнёрами профсоюзов.
Справочно:
Федерация профсоюзов Камчатки объединяет более 400 первичных профсоюзных организаций, свыше 30 тысяч трудящихся края. Председатель Федерации - Андрей Зимин.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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