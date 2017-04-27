На Камчатке открылась научно-практическая конференция, посвящённая проблемам и развитию особо охраняемых природных территорий края

27.04.2017 14:14:58 (GMT+12)

На Камчатке начала работу вторая региональная научно-практическая конференция «Особо охраняемые природные территории Камчатского края: опыт работы, проблемы управления и перспективы развития». Мероприятие приурочено к объявленным в России Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.



В конференции принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, муниципальных образований, научного сообщества, общественных природоохранных организаций и учреждений. Всех собравшихся приветствовал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Галицын



«Мы живём на уникальной земле. И наша основная задача - сохранить её в том виде, в котором она досталась нам от наших предков, и передать нашим потомкам. На достижение этой цели направлена сегодня совместная работа федеральных и региональных органов власти, науки, нашей общественности, - сказал Владимир Галицын. – Многие из вас бывали в разных уголках России и мира, но их сложно сравнивать с Камчаткой, ведь это одна из немногих территорий, сохранившая тот ландшафт, ту природу, которая была здесь исторически. Наши заповедники известны не только на территории Российской Федерации, но и далеко за её пределами. Особое место в сохранении природных богатств края также занимаю территории регионального значения, входящие в природный парк «Вулканы Камчатка».



Зампред пожелал участникам конференции конструктивной и продуктивной работы. О деятельности Правительства Камчатского края, направленной на сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий, в своём вступительном слове рассказал министр природных ресурсов и экологии Василий Прийдун.



«Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края проводится работа по оптимизации действующей системы сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), по совершенствованию нормативно-правовой базы функционирования ООПТ регионального значения, а также работа по встраиванию природных парков Камчатского края в региональные экономические системы в качестве полноценного участника, что является залогом их устойчивого развития. Кроме того, запланированы работы по расчёту допустимых рекреационных нагрузок на отдельные ландшафтные комплексы природных парков, а также по экономической оценке ООПТ регионального значения», - сказал Василий Прийдун.



Он выразил надежду, что конференция станет важным событием не только для научного сообщества Камчатки, но и будет способствовать привлечению общественности и молодёжи к «решению проблем охраны окружающей среды и укреплению правопорядка в этой сфере общественных отношений».



«Мы ожидаем, что установками конференции будут выработаны конкретные предложения по вопросам охраны окружающей среды на ООПТ, о роли и месте ООПТ в вопросах экологического просвещения населения, о путях интеграции ООПТ Камчатского края в социально-экономическое развитие региона и другим направлениям», - добавил Василий Прийдун.



После окончания пленарного заседания работа конференции продолжилась по секциям. На них участники более точечно обсудят вопросы, посвящённые проблемам и перспективам развития особо охраняемых природных территорий Камчатки. Все материалы конференции будут размещены в сети Интернет.



Мероприятие организовано министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края совместно с Камчатским филиалом тихоокеанского института географии ДВО РАН.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.