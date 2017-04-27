Учащиеся Камчатки вошли в число призёров Всероссийской олимпиады школьников

27.04.2017 14:14:59 (GMT+12)

Светлана Антонец и Вадим Баклаг стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.



«Юные интеллектуалы достойно представили край. Обучающаяся Елизовской средней школы № 8 Светлана Антонец вошла в число призеров олимпиады по биологии. Учащийся средней школы № 33 с углубленным изучением отдельных предметов Петропавловска-Камчатского Вадим Баклаг стал призёром олимпиады по ОБЖ», – сказали в министерстве.



Там добавили, что Вадим Баклаг также награждён дипломом за третье место в прохождении пожарно-тактической полосы.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.