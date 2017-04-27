В Хабаровске прошел 2 этап (дальневосточный региональный) соревнований на звание «Лучшая команда МЧС по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте»

27.04.2017 13:31:13 (GMT+12)

В Хабаровске прошел 2 этап (дальневосточный региональный) соревнований на звание «Лучшая команда МЧС по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте»



Восемь лучших команд МЧС из Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областей продемонстрировали высочайший профессионализм.



Соревнования проходили на базе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Хабаровске.



Перед началом соревнований участники почтили минутой молчания память героев, на чью долю выпала ликвидация радиационной катастрофы на Чернобыльской атомной станции 26 апреля 1986 года, чей героический и самоотверженный труд позволил предотвратить глобальные последствия катастрофы.



От памятной даты перешли к торжественному открытию соревнований.



«Ежегодно в нашей стране тысячам людей, попавшим в дорожно-транспортные происшествия оказывается помощь. Эту помощь и надежду на спасение приносят спасатели, пожарные, военнослужащие, - сказал Александр Баранов, главный судья соревнований, заместитель начальника управления пожарно-спасательных сил и специальных формирований Сибирского регионального центра МЧС России. – Хотелось бы, чтобы ваши знания, умение, опыт были востребованы только теоретически, и как можно меньше требовалось ваших практических работ на дорогах нашей страны. А в соревнованиях пусть победит сильнейший».



С начала года в ДФО зарегистрировано более 30 дорожно-транспортных аварий, на которые пришлось вызывать специалистов МЧС. Их задача - помочь там, где другие службы бессильны. А именно – деблокировать пострадавших из покореженного автомобиля. Важно не только быстро, но и правильно это сделать, не навредить, не усугубить состояние пострадавшего. Это мастерство достигается в ходе постоянных тренировок и вот таких соревнований.



По сценарию, в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир машины оказались заблокированными грудой железа, в которую превратился автомобиль. Более того, у обоих пострадавших тяжелые травмы. На счету - каждая минута. Шансы остаться в живых напрямую зависят не столько даже от врачей, сколько от быстрых и грамотных действий спасателей. Они мгновенно оценивают ситуацию, принимают решение. В машине отключают аккумуляторную батарею во избежание загорания, под колеса устанавливают «башмаки», под пороги — «пирамиды». Это не дает автомобилю двигаться или раскачиваться.



Далее нужно разблокировать двери автомобиля, порезать аварийно-спасательным инструментом опоры, снять крышу легковушки, чтобы достать пострадавших.



Основные травмы при ДТП - черепно-мозговая, спинальная, грудного отдела, рук, ног и позвоночника. Вытягивают человека за подмышки - так меньше риска повредить пострадавшие органы. Наложить шейный воротник, плавно уложить на носилки, не меняя позу пострадавшего. Мелочей здесь нет. За любое неправильное движение, за нарушение техники безопасности или неправильную работу с инструментом - жесткие штрафные баллы.



За работой команд наблюдала судейская коллегия, в составе которой опытнейшие спасатели ДВРПСО МЧС России и преподаватели Учебного центра подготовки спасателей регионального отряда.



В результате сложной бескомпромиссной борьбы, с большим отрывом по времени и без единого штрафного балла (то есть, ни одного замечания) победила команда 1-го отряда Федеральной пожарной службы по Приморскому краю (г. Находка).

«Серебро» завоевала команда специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Камчатскому краю.



«Бронзовым» призером соревнований стала команда Камчатского спасательного центра МЧС России.



Дипломы победителям и призерам в торжественной обстановке с подъемами на пьедестал вручили главный судья соревнований, заместитель начальника управления пожарно-спасательных сил и специальных формирований Сибирского РЦ МЧС России, полковник Александр Баранов и начальник Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Георгий Иорданов.



- Благодаря таким соревнованиям оттачивается мастерство спасателей для безупречных действий на практике в различных чрезвычайных ситуациях. Вы все показали высокие результаты, но при этом видели и знаете над чем предстоит еще поработать, чтобы добиться совершенства, - отметил Г. Иорданов.



Также победителям соревнований вручили сладкий приз – пышный вишневый пирог – постарались работники столовой регионального отряда.



Следующий этап соревнований - всероссийский.



Места между участниками соревнований распределились следующим образом:

1 место – ФГКУ «1 отряд ФПС по Приморскому краю» (г. Находка)

2 место - ФГКУ «СПСЧ ФПС по Камчатскому краю»

3 место - ФГКУ «Камчатский спасательный центр» (Камчатский край)

4 место - ФГКУ «СПСЧ ФПС по Амурской области»

5 место - 1 ПЧ ФГКУ «Отряд ФПС по Еврейской автономной области»

6 место - 3 ПЧ ФГКУ «21 отряд ФПС по Хабаровскому краю»

7 место - ФГКУ «Амурский спасательный центр» (Хабаровский край)

8 место - 4 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Сахалинской области»





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.