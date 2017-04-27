«Камчатскэнерго» вынуждено ограничивать энергоснабжение жителей полуострова, не оплачивающих свет и тепло

27.04.2017 13:31:13 (GMT+12)

Долг населения Камчатского края перед ПАО «Камчатскэнерго» составляет 2,5 млрд рублей. Из них на электроэнергию приходится 328,5 млн рублей, на тепловую – 2,2 млрд рублей. Энергетики вынуждены прибегать к крайним мерам в виде ограничения поставки энергоресурсов. В первом квартале 2017 года энергоснабжение было ограничено у 8229 жителей полуострова. В очереди на отключение еще 1425 абонентов, они уже уведомлены об ограничении подачи услуги.

Всего с начала года энергетики произвели 12 209 отключений света в квартирах и домах жителей края. Более 10 тыс. отключений приходится на квартиры и дома должников, которые самовольно подключают электроэнергию после визита сотрудников Энергосбыта. В отношении таких граждан в органы внутренних дел направляются заявления об административном правонарушении. Напомним, что штрафы за самовольное подключение составляют до 15 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч для юридических лиц.



«Камчатскэнерго» призывает потребителей оплатить свои долги либо обратиться в компанию для их реструктуризации. Рассрочка рассчитывается исходя из суммы долга, и возможностей абонента ее погасить.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».



