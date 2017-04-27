Камчатские спасатели почтили память погибших ликвидаторов и жертв Чернобыльской аварии

27.04.2017 13:31:12 (GMT+12)

В Камчатском спасательном центре МЧС России прошел день памяти погибших ликвидаторов и жертв Чернобыльской аварии. Сотрудники спасцентра почтили их память минутой молчания. В ходе митинга начальник спасательного подразделения Александр Киргинеков обратился к личному составу с призывом помнить о том, с какой самоотверженностью сотрудники атомной электростанции, пожарные, военнослужащие войск гражданской обороны боролись с последствиями аварии, жертвовали своим здоровьем и жизнями и несмотря ни на что, профессионально выполняли свой долг.



Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. «Это — день чернобыльской беды, безудержной боли и печали. Забыть или вычеркнуть эту дату из нашей памяти невозможно, она навсегда останется в сердцах каждого человека. После аварии со всех уголков нашей необъятной страны стали съезжаться люди для ликвидации ее последствий, не зная о том, какая беда их ждет впереди. Каждую секунду шла борьба с чудовищем «4-й реактор», - рассказывает начальник Камчатского спасательного центра МЧС России Александр Киргинеков.



В первые часы после катастрофы к месту ЧС прибыли специалисты-атомщики и пожарные, они ещё не знали насколько высоки и опасны дозы радиоактивного заражения. Надо было прежде всего потушить пожар, чтобы огонь не перекинулся на другие энергоблоки. Если бы это произошло, катастрофа приняла бы планетарный масштаб. Пожарные совершили подвиг - отвели беду, спасли тысячи жизней.



В этот день низкий поклон все ликвидаторам этой страшной аварии, а ушедшим - светлая память.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.

