Яровая призвала Совет Законодателей предложить дополнительные меры защите детей от киберпреступности, а также по защите потребителей и производителей от дискриминационных практик торговых сетей

27.04.2017 13:31:10 (GMT+12)

Рабочая группа в Совете законодателей в течение двух месяцев подготовит комплекс правовых и организационных мер по профилактике преступлений в отношении детей и по реабилитации подростков, пострадавших от злоумышленников. Об этом заявила на заседании президиума Совета законодателей депутат от Камчатки, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая. Сегодня ГосДума готовит ко второму чтению законопроект Яровой, который впервые устанавливают ответственность за склонение к суициду. «Мы продолжим эту работу в Совете законодателей. Думаю, что через пару месяцев мы сможем уже подвести итоги этой работы и предложить комплексные правовые и организационные меры защиты детей», - сообщила зампредседателя Госдумы. Яровая также добавила, что необходим комплекс мер, которые позволят действовать на опережение и упреждение, своевременно выявляя лиц, организующих преступную деятельность в отношении несовершеннолетних в сети. «Мы намерены провести с федеральными парламентариями работу по построению системы защиты и не только блокировки, но также выявлению преступного контента и лиц, распространяющих наркотики через интернет», - уточнила вице-спикер нижней палаты парламента.



На заседании Совета законодателей Яровая также призвала региональные парламенты включиться в разработку новых мер защиты отечественных производителей. «Привычные дискриминационные практики, которые сводили к нулю стремление производителей к получению прибыли и снижению цены, они сегодня законом о регулировании торговой деятельности устранены. Плата за полку, плата за вход в сеть, лже-маркетинговые услуги – это то, что сегодня уже сложно использовать торговым сетям, потому что, во-первых: это запрещено законом, а-во вторых: это преследуется по закону», - отметила Яровая. Вместе с тем, по ее словам, сети, привыкшие к высокой маржинальной, придумывают новые формы «оборка» для производителей за право разместить их товар на полке.



«Скидки, которые сети требуют с производителя, но включают в цену для потребителей, штрафы, которые появились все с Нового года (то есть с начала действия нового закона) – мы очень надеемся, что Федеральная антимонопольная служба будет не только констатировать эти факты, но даст им оценку правовую с точки зрения признаков картельного сговора. Потому что речь идет о том, что одновременно во всех регионах, по отношению ко всем производителям со стороны торговых сетей используются такие новые формы побуждения», - сказала Яровая. От её словам, предложения регионов очень важны для выявления и пресечения новых фактов дискриминации производителей. «На площадке Совета законодателей мы сформируем пакет предложений именно от вас, от регионов – какие дополнительные меры мы с вами можем предложить для защиты наших граждан как потребителей, для доступности отечественных товаров высокого качества по адекватной цене. Наши с вами действия в рамках закона о регулировании торговой деятельности – это прямая защита всех наших граждан. Мы много говорим о малом и среднем бизнесе – наш закон он ровно про то, чтобы сбалансировать интересы субъектов разной экономической силы. Чтобы диктат торговых сетей не был уничтожением любой предпринимательской инициативы. Для нас очень важно, чтобы мальчишки и девчонки в регионах понимали свои перспективы, в том числе, и в сфере предпринимательской деятельности. Обеспечить это можно только через закон», - сказала Яровая.