Определены победители открытого первенства Елизовского района по самбо

27.04.2017 13:31:09 (GMT+12)
В спортивном зале «Строитель» состоялось III открытое первенство Елизовского муниципального района по самбо.
Свою бросковую и ударную технику на первенстве продемонстрировали 107 юных спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет – самбисты из Елизовского и Усть-Большерецкого районов, городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.
По итогам соревнований среди девочек 2003-2004 года рождения в различных весовых категориях первые места заняли Полина Следевская, Алина Малыгина, Виолетта Кузнецова. В возрастной категории 2005-2007 года рождения победили Юлия Шумина, Полина Улицкая, Анна Блихарская, Анастасия Буц и Наталья Евлампиева.
Среди мальчиков 2003-2004 года рождения обладателями первых мест стали Егор Дунаев, Максим Павленко, Алексей Кайда, Андрей Гретченко, Егор Ефимов, Данил Шаповал, Даниил Симанцов, Олег Царев, Эльдар Исмаилов, Илья Кучеренко. В возрастной категории 2005-2007 рождения победу одержали Руслан Нестеренко, Илья Быков, Рахман Дасаев, Пётр Андреев, Кирилл Пшеницын, Данил Игумнов, Вячеслав Садыгов, Илья Щербаков, Сергей Курбатов, Эдуард Наргович и Семён Лихачев.
Открытое первенство было организовано Управлением культуры, спорта и молодёжной политики Елизовского муниципального района, ДЮСШ № 1 и краевой Федерацией самбо.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+