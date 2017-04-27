Определены победители открытого первенства Елизовского района по самбо

27.04.2017 13:31:09 (GMT+12)

В спортивном зале «Строитель» состоялось III открытое первенство Елизовского муниципального района по самбо.



Свою бросковую и ударную технику на первенстве продемонстрировали 107 юных спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет – самбисты из Елизовского и Усть-Большерецкого районов, городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.

По итогам соревнований среди девочек 2003-2004 года рождения в различных весовых категориях первые места заняли Полина Следевская, Алина Малыгина, Виолетта Кузнецова. В возрастной категории 2005-2007 года рождения победили Юлия Шумина, Полина Улицкая, Анна Блихарская, Анастасия Буц и Наталья Евлампиева.



Среди мальчиков 2003-2004 года рождения обладателями первых мест стали Егор Дунаев, Максим Павленко, Алексей Кайда, Андрей Гретченко, Егор Ефимов, Данил Шаповал, Даниил Симанцов, Олег Царев, Эльдар Исмаилов, Илья Кучеренко. В возрастной категории 2005-2007 рождения победу одержали Руслан Нестеренко, Илья Быков, Рахман Дасаев, Пётр Андреев, Кирилл Пшеницын, Данил Игумнов, Вячеслав Садыгов, Илья Щербаков, Сергей Курбатов, Эдуард Наргович и Семён Лихачев.



Открытое первенство было организовано Управлением культуры, спорта и молодёжной политики Елизовского муниципального района, ДЮСШ № 1 и краевой Федерацией самбо.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.