Лучших чтецов английской прозы и поэзии определят в Елизовском районе

27.04.2017 13:31:09 (GMT+12)

28 и 29 апреля школьники Елизовского района примут участие в IV муниципальном конкурсе чтецов английской поэзии и прозы. Конкурс пройдёт в центре дополнительного образования «Луч».

Как рассказали в учреждении, соревноваться в декламации произведений на английском языке будут дети в возрасте от 8 до 17 лет. Победителей определят в двух номинациях: «Стихотворения британских поэтов» и «Драматизация произведений на английском языке».

Выступление участников конкурсное жюри оценит по исполнительскому мастерству, соблюдению норм фонетического оформления речи, творческому подходу к оформлению сценического выступления и точной передаче содержания оригинального текста произведения.

В Елизовском районе ежегодный конкурс приурочен к Международному дню поэзии.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.

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