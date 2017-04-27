Лучших чтецов английской прозы и поэзии определят в Елизовском районе

27.04.2017 13:31:09 (GMT+12)

28 и 29 апреля школьники Елизовского района примут участие в IV муниципальном конкурсе чтецов английской поэзии и прозы. Конкурс пройдёт в центре дополнительного образования «Луч».



Как рассказали в учреждении, соревноваться в декламации произведений на английском языке будут дети в возрасте от 8 до 17 лет. Победителей определят в двух номинациях: «Стихотворения британских поэтов» и «Драматизация произведений на английском языке».



Выступление участников конкурсное жюри оценит по исполнительскому мастерству, соблюдению норм фонетического оформления речи, творческому подходу к оформлению сценического выступления и точной передаче содержания оригинального текста произведения.



В Елизовском районе ежегодный конкурс приурочен к Международному дню поэзии.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.