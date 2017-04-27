День призывника в Елизовском районе

27.04.2017 13:31:13 (GMT+12)
26 апреля в Елизовском районном доме культуры прошел традиционный День призывника.
Об особенностях военной службы в рядах Российской армии будущим призывникам Елизовского района рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Камчатского края Сергей Кухмистров.
Он отметил, что большая часть военнослужащих Елизовского района весеннего призыва – порядка 80 человек – останутся служить в Камчатском крае, в частях военно-морского флота и космических войск.
– Весенний призыв 2017 года будет проходить в традиционные сроки. Первая отправка новобранцев запланирована на 10 мая, последняя – на 3 июня. Большинство призывников останутся служить на полуострове, 15 человек отправится проходить военную службу за пределы региона, в Хабаровск, в учебные части воздушно-космических сил, сухопутных и воздушно-десантных войск, – обратился к будущим бойцам Сергей Кухмистров.
Призывников Елизовского района поприветствовал заместитель главы Администрации Елизовского муниципального района, председатель районной призывной комиссии Руслан Бурлуцкий.
– Мы проводим День призывника в канун великого праздника – Дня Победы. Поколение наших победителей – это ярчайший пример истинного служения Родине, любви к Отчизне и воинскому долгу. Пример для подражания! При прохождении службы будьте предельно внимательны, беспрекословно выполняйте приказы командиров. Не забывайте о родных и близких. Берегите себя – в армии сегодня есть все возможности, для того чтобы совершенствовать своё физическое здоровье. Спокойной службы, крепкого здоровья и выдержки, скорейшего возвращения домой, – напутствовал призывников Руслан Бурлуцкий.
От имени ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и ветеранов военной службы ребят напутствовал председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Сергей Чукалин.
Также к призывникам и их родителям обратились начальник отдела военного комиссариата Камчатского края по городу Елизово, Елизовскому, Соболевскому и Усть-Большерецкому районам Ярослав Пряженцев, атаман станичного казачьего общества Отдельного камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска Андрей Шутов, представители воинской части воздушно-космических сил п. Вулканный.
В рамках Дня призывника в доме культуры была организована выставка обмундирования военнослужащего Российской армии.
Кроме того, новобранцы получили специальные памятки, в которых указаны все необходимые военнослужащему по призыву контакты, перечислены документы и вещи, которые необходимо иметь при себе в день явки на призывной пункт.
Напомним, сроки прохождения военной службы – 12 месяцев. Каждый призывник полностью обеспечивается летним и зимним обмундированием, а также наборами средств личной гигиены, включающими 19 наименований. Лица, имеющие высшее образование и изъявившие желание служить по контракту, заключают контракт о прохождении военной службы сроком на 24 месяца. После окончания службы гражданин сможет поступить на бюджетное отделение в высшее учебное заведение в рамках социальных квот, то есть получить высшее образование бесплатно.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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