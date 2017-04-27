Праздник весны и труда в Елизовском районе встретят митингом и культурно-развлекательными мероприятиями

27.04.2017 13:31:09 (GMT+12)

1 мая, в День весны и труда, жителей Елизовского района приглашают на праздник, который состоится в Елизово на площади Ленина.



В митинге примут участие представители профсоюзного движения, общественных и молодёжных организаций, трудовых коллективов учреждений образования, спорта, здравоохранения, социальной сферы, коммунального хозяйства и транспорта. Начало митинга в 12.00.



Праздник в центре города продолжится выступлением Народного казачьего ансамбля «Русь», солистов Елизовского районного дома культуры.



В 13.00 в парке культуры и отдыха «Сказка» начнётся народное гулянье «Маевка» с участием творческих коллективов Елизовского района.



Об этом сообщили в Управлении культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Елизовского муниципального района.



Там также напомнили, что в связи с проведением майских праздников в Елизово будут введены временные ограничения на движение транспорта. 1 мая с 11.00 до 14.00 движение будет перекрыто от центрального «кольца» в г. Елизово на пересечении улиц Ленина и Виталия Кручины до пересечения улиц Ленина и Беринга.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.