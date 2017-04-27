В Коряках сегодня

27.04.2017 13:35:00 (GMT+12)

В Коряках сегодня пасмурная погода с редкими просветами. Срываются редкие снежинки в виде крупы. Дует слабый юго-восточный ветер. Температура +3. Всем хорошего, плодотворного дня!



На снимке: сегодня состоялось долгожданное открытие первого в селе мини-маркета "Гаванка".



Фото: Максим БОДА.