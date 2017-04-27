Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

27.04.2017 13:32:41 (GMT+12)

Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у побережья Камчатки. Об этом сегодня ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло сегодня днем в Тихом океане. Магнитуда составила 4,8. Эпицентр располагался в 59 км севернее села Никольское Алеутского района, в 550 км от Петропавловска-Камчатского", - сообщил собеседник.

Глубина залегания очага под морским дном составила 44 км.

По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, событие не ощущалось в населенных пунктах. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

(ТАСС).

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