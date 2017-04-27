После вмешательства ОНФ отремонтировано 12 участков надземных теплосетей в Петропавловске-Камчатском

27.04.2017 13:31:08 (GMT+12)

После вмешательства активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Камчатском крае отремонтировано 12 участков надземных теплосетей в Петропавловске-Камчатском. Всего с начала акции ОНФ «С теплом – труба» в регионе приведены в порядок 14 отрезков теплопровода.



Представитель регионального штаба ОНФ, руководитель местного подразделения фонда «Студенты против коррупции» Георгий Емелин отметил, что энергокомпания, ответственная за содержание сетей, реагирует и устраняет недостатки, указанные представителями ОНФ, но в целом это лишь незначительно улучшает техническое состояние магистрали.



«К решению данной задачи необходимо подходить планомерно: повсеместно провести мониторинг сетей, выявить проблемные участки и потом заниматься их восстановлением. Так называемый выборочный ремонт зачастую не способствует улучшению ситуации», – считает он.



Показательным примером, по мнению активиста ОНФ, может служить отрезок теплоцентрали в Ботаническом переулке. В марте, в момент первоначального обследования, у дома №5 общественники обнаружили участок трубопровода с нарушенной изоляцией. После обращения регионального отделения ОНФ в энергокомпанию обшивку восстановили. Но спустя две недели стаявший снег оголил еще один проблемный участок на данном отрезке сети, следовательно, после ремонта потеря тепла не прекратилась.



На сегодняшний день восстановительные работы произведены на отрезках теплопровода по следующим адресам: улица Курильская, 12, улица Рябиковская, 2А, улица Труда, 23, Садовый переулок, 4, улица Батарейная, 2, проспект Рыбаков, 4 и 14, улица Карбышева, 16/2, улица Мишенная, 102, улица Партизанская, 40, улица Кроноцкая, 2, улица Комсомольская, 5, и улица Атласова, 21. Во всех случаях замечания к состоянию сети касались нарушения изоляционного слоя труб.



«Мы продолжим настаивать на необходимости проведения масштабной ревизии. Надеюсь, что в течение этого весенне-летнего сезона она все-таки будет произведена. Мы в свою очередь продолжим информировать ответственные ведомства о недостатках теплопровода, которые удастся выявить силами активистов ОНФ», – заявил Емелин.



Представитель Народного фронта добавил, что среди различных методов исследования проблемных ситуаций в городе и крае, среди которых работа с обращениями граждан, проведение рейдов и других выездных мероприятий, активисты ОНФ все чаще прибегают к мониторингу социальных сетей и популярных мессенджеров.



«Люди пишут о своих проблемах, а мы берем их на карандаш. По каждому конкретному случаю проводим проверку: связываемся с заявителями или выезжаем на место. Это в значительной степени облегчает сбор информации и дает представление о том, что волнует граждан», – пояснил он.



Активист ОНФ предложил землякам помочь в сборе данных о состоянии теплопроводных сетей и сообщать об известных случаях неисправности в исполком регионального отделения ОНФ по телефону 42-04-88.



Onf.ru