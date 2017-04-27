Заседание Местного политсовета «Единой России» прошло в Петропавловске-Камчатском

27.04.2017 13:31:07 (GMT+12)

25 апреля на заседании Местного политического совета Петропавловск-Камчатского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошёл приём в члены Партии.



Мероприятие прошло в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа под председательством Секретаря Петропавловск-Камчатского Местного отделения партии Андрея Воровского. Участие в работе МПС принял также депутат Госдумы Константин Слыщенко.



Открывал повестку заседания вопрос о приёме в члены партии троих сторонников «Единой России». Депутат Государственной Думы ФС РФ от Камчатки Константин Слыщенко, который находится на полуострове в рамках проведения региональной недели, поздравил новых партийцев со вступлением в ряды членов «Единой России».



Еще одним вопросом повестки стало утверждение границ избирательных участков Предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа шестого созыва 28 мая 2017 года.



Также партийцы обсудили реализацию предвыборной программы Партии на выборах городских депутатов в 2012 году.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

