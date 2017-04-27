Происшествия на дорогах края

27.04.2017 10:45:28 (GMT+12)
26 апреля 2017 года на территории Камчатского края зарегистрировано 14 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний.
Выявлены четыре водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. На стоянку специального хранения помещены две единицы техники. Выявлены пять пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения.
26 апреля в 17:05 на прилегающей территории к дому №2 по улице Бохняка в г. Петропавловске-Камчатском 30-летний вилючинец, управляя автомобилем «Тойота Харриер», совершил наезд на 15-летнего пешехода, который шёл вдоль левого края проезжей части дороги в попутном направлении по ходу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил несовершеннолетний пешеход, ему медики рекомендовали лечение по месту жительства.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
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