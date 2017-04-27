Только ограничение в праве управлять автомобилем заставило должника выплачивать алименты.

27.04.2017 10:34:42 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском городском отделе судебных приставов № 4 на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментов на содержание ребенка. Задолженность мужчины перед родным ребенком составила 140 тысяч рублей.



Опасаясь ареста автомобиля мужчина предъявил судебным приставам документы о продаже транспортного средства. Судебными приставами - исполнителями было установлено, что действительно официально транспортное средство зарегистрировано на другого человека, но фактически оно продолжает находиться в непосредственном пользование должника. Поэтому к гражданину было применено ограничение в специальном праве, а именно управлении транспортным средством. Данная мера оказалась действенной, в результате должником было оплачено 100 тысяч рублей, остаток задолженности мужчина обещал оплатить в ближайшее время.



Напомним, что с прошлого года вступил в силу Федеральный закон N 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым судебные приставы-исполнители наделяются полномочием по установлению временного ограничения на пользование должником специальным правом. Нормы данной статьи начинают работать после истечения добровольного срока для исполнения требований указанных в исполнительном документе.







Медея САМНИДЗЕ, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю

