УВД информирует

27.04.2017 10:30:59 (GMT+12)

Уважаемые граждане!



Спешим поздравить Вас с наступающими праздниками и сообщаем режим работы отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому (ул. Зеркальная, 49).



1,2,8,9 мая – выходные дни. Остальные дни согласно графика:





- среда –с 09 до 13 часов;



- четверг –с 14 до 18 часов;



- пятница –с 09 до 13 часов;



- суббота –с 10 до 13 часов;



ОВМ УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

