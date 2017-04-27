УВД информирует

27.04.2017 10:30:59 (GMT+12)

Уважаемые граждане!

Спешим поздравить Вас с наступающими праздниками и сообщаем режим работы отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому (ул. Зеркальная, 49).

1,2,8,9 мая – выходные дни. Остальные дни согласно графика:


- среда –с 09 до 13 часов;

- четверг –с 14 до 18 часов;

- пятница –с 09 до 13 часов;

- суббота –с 10 до 13 часов;

ОВМ УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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