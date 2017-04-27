Полицейские задержали гражданина с поддельным водительским удостоверением

27.04.2017 10:27:55 (GMT+12)

26 апреля, управлением 21-летнего молодого человека, который предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки.



Установлено, что гражданин приобрел поддельный документ у неизвестного, с которым познакомился в социальной сети «Друг Вокруг», который продал удостоверение-дублер с фотографией «заказчика».



Удостоверение изъято и направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Камчатскому краю. После ее проведения будет решен вопрос о возбуждении в отношении горожанина уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа».



Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.



Начальник отделения дознания полиции Петропавловска-Камчатского майор полиции Анна Набок: «В рамках уголовного дела в отношении жителя краевой столицы будет избрана мера пресечения, ему будет предъявлено обвинение. Ранее он подвергался уголовному преследованию за совершение имущественных преступлений.



Права на управление транспортными средствами он не имеет, водительского удостоверения не получал. Отмечу, что органом дознания в соответствии со ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в отдельное производство будет выделено и возбуждено уголовное дело по факту изготовления подделки (ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации).Санкцией статьи предусмотрено ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет)».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

