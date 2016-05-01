Проведена проверка соответствия нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления в пользование и аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, действующему законодательству

27.04.2017 10:23:34 (GMT+12)

Проведена проверка соответствия нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления в пользование и аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, действующему законодательству



Вопросы предоставления земельных участков гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям находятся под постоянным надзором прокуратуры Карагинского района.



В 2016 году в данной сфере в Карагинском муниципальном районе выявлено 30 нарушений, в том числе 10 незаконных муниципальных нормативных актов, регламентирующих порядок предоставления гражданам в пользование и аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Помимо нарушений федерального законодательства, административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в сфере предоставления земельных участков содержали ряд коррупциогенных факторов, которые благодаря вмешательству прокуратуры Карагинского района были устранены, а регламенты приведены в соответствие с действующим федеральным законодательством.



В марте и апреле текущего года при проведении правовой и антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов прокуратурой района проверены административные регламенты, принятые в 2017 году.



В результате проведенной проверки постановления главы администрации муниципального образования городского поселения «поселок Оссора» от 22.02.2017 № 23 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выявлены существенные нарушения отдельных положений Земельного кодекса России, а так же Федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ.



Устойчивое развитие экономики и обеспечение социальной стабильности дальневосточных и байкальских приграничных территорий, формирование и развитие конкурентных преимуществ перед приграничными территориями сопредельных государств в условиях неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры России, а также обеспечение национальных интересов Российской Федерации на территориях Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона являются приоритетными.

Как известно, законом о дальневосточном гектаре от 01.05.2016 №119-ФЗ гражданину на основании его заявления однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование, аренду или собственность земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и расположенный на территории одного из субъектов Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе, площадь которого не превышает одного гектара, сроком на 5 лет.



Заявительный порядок является обязательным, следовательно закрепление в муниципальных нормативных актах процедуры принятия заявлений, требования к документам,

прилагаемых к нему, поводов для отказа в предоставлении услуги являются почвой для возможных злоупотреблений со стороны органов местного самоуправления.

Проверка указанного административного регламента показала наличие противоречий федеральному законодательству, предоставляющих персональные привилегии для одних заявителей, нарушая интересы других при том, что в силу ст.6 Конституции России граждане Российской Федерации имеют равные права.

В частности, административным регламентом устанавливалась форма заявления, не соответствующая положениям ч.1 ст.4 Федерального закона №119-ФЗ.

Частью 1 статьи 5 Федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ установлен порядок обязательной регистрации поступающих заявлений в день обращения независимо от способа поступления в уполномоченный орган.



В нарушение данной нормы административным регламентом, устанавливалось, что заявление, поступившее посредством почтового отправления или по электронной почте (в том числе в электронной форме), должно быть обязательно зарегистрировано в течение трех дней с момента поступления. В то же время заявление, поступившее при личном обращении гражданина, подлежит обязательной регистрации в день обращения.



Таким образом, в случае поступления двух и более заявлений граждан о предоставлении одного и того же земельного участка различными видами связи, преимущественное положение на право получения земельного участка в пользование безосновательно возникает у гражданина, обратившегося с заявлением при личном обращении. Подобные положения квалифицируются как коррупциогенный фактор.



Реагируя на выявленные нарушения, 24.03.2017 прокуратурой района в адрес главы муниципального образования принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен, в административный регламент внесены необходимые изменения, коррупциогенный факт исключен.



Прокуратурой района так же проверены административные регламенты о предоставлении земельных участков по иным основаниям, предусмотренным законом. В результате проверки выявлены 7 регламентов, отдельные положения которых так же противоречат федеральному законодательству.



Наиболее типичными нарушениями стали нарушение требований к стандарту административного регламента, несоответствие структуры регламента Федеральному закону от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе повышенные требования к форме заявления и прилагаемым к нему документам, незаконное увеличение сроков рассмотрения заявлений.



В целях приведения административных регламентов в соответствие с действующим законодательством прокуратурой района принесено 7 протестов, 5 из которых рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, два протеста находятся в стадии рассмотрения.

Работа в данном направлении прокуратурой района продолжается.





Наталья ГУДИНА, и.о. старшего помощника прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению