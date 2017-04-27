Обзор «Российской газеты – неделя» за 27 апреля 2017 года

27.04.2017 08:48:20 (GMT+12)
ЗАКОН
Возместят железно
После аварии по договору ОСАГО выгоднее будет обратиться в сервисную мастерскую, а не получить деньги
Ольга Бухарова
Теперь после ДТП водитель может сразу обратиться в сервисную мастерскую, где в течение месяца должны починить его железного коня. 28 апреля вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, которые устанавливают преимущество натурального возмещения убытков автовладельцам при ДТП перед денежным. Директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук рассказал «Российской газете», как будет работать закон.
Интервью – на 4 полосе
ПРОБЛЕМА
Бумага против цифры
Директор Российской книжной палаты о падении книгоиздания, дефиците книг и вечном хранении
Наталья Соколова
Кажется невероятным, но каждое печатное издание, вышедшее в России, отправляется на вечное хранение в Российскую книжную палату (РКП), в Национальное фондохранилище, в котором сейчас уже более 80 млн единиц хранения — книг, газет, журналов, нотных изданий, изоизданий, картографических изданий и авторефератов. В этом году РКП отмечает столетие. О том, зачем сегодня хранить все бумажные экземпляры, когда можно обойтись цифровыми копиями, для чего палата нужна простому читателю и в чем секрет успешности издателя, «РГ» поговорила с директором Российской книжной палаты Еленой Ногиной.
Интервью – на 30 полосе
ИНТЕРНЕТ
Ищу пост в Сети
Роскачество определило лучшие мобильные приложения для поиска работы
Марина Гусенко
Роскачество проверило, через какие мобильные приложения лучше искать работу. Чтобы сделать достоверные выводы, специалистам пришлось откликнуться на тысячи вакансий и оценить сервисы по сотне показателей.
Что удалось выяснить экспертам, рассказывает наш корреспондент.
Подробнее – на 8 полосе
НАЛОГИ
Сдавайтесь!
У россиян осталось всего несколько дней, чтобы подать налоговую декларацию
Юлия Кривошапко
Отчитаться о своих доходах за 2016 год российские граждане обязаны до 2 мая 2017 года. Для того чтобы заплатить подоходный налог, времени будет чуть больше. Это можно сделать до середины июля.
Налоговую декларацию нужно подать в налоговый орган по месту регистрации (месту жительства). При этом личное присутствие не обязательно. Декларацию можно направить через своего представителя, по почте с описью вложения, послать по электронной почте либо передать через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Подробнее – на 9 полосе
ОБРАЗОВАНИЕ
До сада
Можно ли сегодня попасть в детское учреждение без взяток и очередей?
Наталья Соколова
В детском саду Саратова два ребенка отравились крысиным ядом, в Перми — массовое отравление детей в садике, в московском садике воспитательница избила не хотевшего спать малыша. И это только за последнюю неделю. Не дошкольное учреждение, а театр военных действий.
Так ли все плохо в российских садиках? Вместе с экспертами «РГ» попыталась разобраться.
Подробнее – на 12 полосе
("Российская газета").
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
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