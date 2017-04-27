Обзор «Российской газеты» за 27 апреля 2017 года

27.04.2017 08:45:37 (GMT+12)

Прямая речь

Гений на контракте

Александр Журавский: Нужна ли федеральным театрам реформа?

Ирина Корнеева

Может ли театр быть доходным местом? Остается ли государство главным меценатом? Каких перемен ждать в кадровой политике минкультуры в ближайшее время? О правах, деньгах, бюджетах и талантливых людях наш разговор со статс-секретарем — заместителем министра культуры Российской Федерации Александром Журавским.

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Только в «РГ»

Праворазрушители

Валерий Зорькин: Терроризм — преступление против человечества

Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда России

Говоря о доктрине и практике борьбы с терроризмом, мы не можем не вспомнить теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля.

После этого злодеяния в умах многих людей возник вопрос: не следует ли немедленно ограничить в правах приезжих с тем, чтобы исключить в будущем подобные эксцессы? Не слишком ли либеральна наша Конституция (ч. 3 ст. 62), устанавливая, что иностранные граждане пользуются в нашей стране правами наравне с гражданами Российской Федерации, если только иное специально не оговорено в законах? И не умаляют ли неоправданные послабления мигрантам право каждого россиянина на жизнь (ст. 20 Конституции РФ)?

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Здоровье

К врачу часто не ходи

Летом в нашей стране начнут выдавать электронные больничные

Ольга Игнатова

С июля пациентам больше не нужно будет ходить к своему участковому, чтобы закрыть больничный лист. Медики сами это сделают и отправят работодателям и в Фонд социального страхования.

Совет Федерации одобрил законопроект о выдаче больничного листа в электронном виде. Госдума приняла этот документ 14 апреля.

Введение электронного больничного не отменяет традиционные бумажные листы нетрудоспособности. Но очень облегчает жизнь самих пациентов.

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ТОПЛИВО

«Американец» заправляет

Цена бензина в долларах выросла в России на 46 процентов

Александра Воздвиженская

С начала прошлого года долларовая стоимость литра бензина Аи-95 на заправках в России выросла на 46 процентов — до 70 центов (39,19 рубля).

Практически столько же сейчас стоит топливо в США, следует из расчетов агентства Bloomberg. Эксперты считают, что причина кроется не столько в налоговой нагрузке (в прошлом году акциз в России повышали дважды), сколько в падении официального курса доллара. За этот период рубль укрепился к «американцу» на 35 процентов. В январе 2016 года литр Аи-95 в рознице был почти на три рубля дешевле, но в долларах он стоил еще меньше — 48 центов. Тогда курс доллара превышал 75 рублей.

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Проблема

Цифровой иммунитет

Как сделать сети безопасными для детей

Наталья Лебедева

Более 100 жалоб на опасный для детей контент ежедневно поступает в «Лигу безопасного Интернета». Антирейтинг опасностей возглавляет детская порнография, на втором месте — реклама наркотиков, и вызов нового времени — группы смерти. Почему не получается заблокировать все опасные ресурсы и помогут ли строгие запреты? Эти вопросы обсудили участники открывшегося в Москве VIII Форума безопасного Интернета.

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ПРАВО

Выйдут на связь

Нотариусы получат мобильные офисы для работы в удаленных районах

Владислав Куликов

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил, что до конца года компенсационный фонд ФНП составит 100 миллионов рублей.

А нотариусы получат мобильные комплексы связи, обеспечивающие выход в Интернет в самых удаленных районах страны. Такие системы нужны, когда нотариус выходит из кабинета и работает на выезде.

Сейчас Федеральная нотариальная палата разработала и претворяет в жизнь программу поддержки нотариата в малонаселенных и труднодоступных местностях. Главная цель программы — сделать услуги нотариуса доступными даже в тех уголках, что далеки от больших огней цивилизации.

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НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ ОТМЕНЯЕТСЯ

Минстрой предложил строить жилье только с отделкой

Ирина Жандарова

Минстрой прорабатывает возможность перехода на сдачу готового жилья только с отделкой. Кроме этого, в комплексное строительство планируют вовлечь земли промзон, что позволит создать новые кварталы в обжитых районах городов. Об этом сообщил глава минстроя Михаил Мень.

Точные сроки, когда голые бетонные стены окажутся вне закона, пока не называются. Застройщики поддержали ведомство в решении отказаться от черновой отделки.

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Здоровье

Здорово живешь

Витаминный «голод» нашли у большинства россиян

Ирина Невинная

Жители России страдают от недостатка витаминов. Перекосы в питании приводят к тому, что даже если рацион сбалансирован по калорийности, дефицит по большинству витаминов достигает 20%.

Специалисты федерального центра представили результаты исследований. Они проверили разные группы населения — детей, студентов, людей трудоспособного возраста, беременных женщин, живущих в разных регионах. Картина оказалась примерно одинаковой вне зависимости от географии, пола и возраста. Относительно благополучна ситуация лишь с немногими витаминами, а других важнейших нам остро не хватает.

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("Российская газета").











