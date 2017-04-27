Официальные курсы ЦБ РФ с 27 апреля - 56,3131 руб./$1 и 61,5052 руб./EUR1

27.04.2017 08:35:30 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 27 апреля, составляет 56,3131 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,83%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 27 апреля, составляет 61,5052 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,16%.



(Интерфакс).

