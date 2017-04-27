Доброе утро, Камчатка!

27.04.2017 08:21:10 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня четверг, 27 апреля 2017 года. По старому стилю — 14 апреля.

Свт. Мартина исп., папы Римского (655).

Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347). Мч. Ардалиона (305–311). Мчч. 1000-и Персидских и Азата скопца (ок. 341).

Св. Александра Орлова исп., пресвитера (1941).

По мусульманскому календарю — 1 шаабана [VIII] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 1 ияра 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День российского парламентаризма.

День образования Республики Саха (Якутия).

День короля в Нидерландах.

Национальный день ветеранов в Финляндии.

День сопротивления оккупации в Словении.

27 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ

1908  Фигурное катание — вид спорта впервые был включен в программу Олимпийских игр.

1961  Основан Советский фонд мира.

1965  День рождения памперсов — в США запатентованы подгузники «Памперс».


РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1495  Сулейман I, турецкий правитель, 10-й султан Османской империи (1520-1566).  

1791  Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель.  

1822  Улисс Симпсон Грант, 18-й президент США (1869-1877), военный и политический деятель, генерал армии.  

1912 Нора Галь, советская переводчица и литературный критик.  

1927  Евгений Моргунов, советский актер, режиссер, заслуженный артист РСФСР.  

1933  Леонид Рошаль, советский и российский педиатр и хирург, «Детский доктор мира», общественный деятель.  

1959  Марина Левтова советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.  

1967  Александр Лазарев-младший советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.  

1986  Динара Сафина, российская теннисистка, серебряный призер Олимпийских игр.  

1972  Николай Луганский, российский пианист, педагог, народный артист России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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