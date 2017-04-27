Доброе утро, Камчатка!

27.04.2017 08:21:10 (GMT+12)

Сегодня четверг, 27 апреля 2017 года. По старому стилю — 14 апреля.



Свт. Мартина исп., папы Римского (655).



Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347). Мч. Ардалиона (305–311). Мчч. 1000-и Персидских и Азата скопца (ок. 341).



Св. Александра Орлова исп., пресвитера (1941).



По мусульманскому календарю — 1 шаабана [VIII] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 1 ияра 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День российского парламентаризма.



День образования Республики Саха (Якутия).



День короля в Нидерландах.



Национальный день ветеранов в Финляндии.



День сопротивления оккупации в Словении.



27 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ



1908 Фигурное катание — вид спорта впервые был включен в программу Олимпийских игр.



1961 Основан Советский фонд мира.



1965 День рождения памперсов — в США запатентованы подгузники «Памперс».





РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1495 Сулейман I, турецкий правитель, 10-й султан Османской империи (1520-1566).



1791 Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель.



1822 Улисс Симпсон Грант, 18-й президент США (1869-1877), военный и политический деятель, генерал армии.



1912 Нора Галь, советская переводчица и литературный критик.



1927 Евгений Моргунов, советский актер, режиссер, заслуженный артист РСФСР.



1933 Леонид Рошаль, советский и российский педиатр и хирург, «Детский доктор мира», общественный деятель.



1959 Марина Левтова советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.



1967 Александр Лазарев-младший советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.



1986 Динара Сафина, российская теннисистка, серебряный призер Олимпийских игр.



1972 Николай Луганский, российский пианист, педагог, народный артист России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



