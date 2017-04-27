Камчатский метеокомментарий, 27 апреля (117/248)

27.04.2017 06:55:38 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 27 апреля (117/248)

В 6 часов в Петропавловске-Камчатском было -2°C, облачно, ветер восточный, 1 м/с, атмосферное давление: 739 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.

Предварительный прогноз:

Утро: -1°С, малооблачно, без осадков.

День: +3°С, малооблачно, без осадков.

Вечер: +3°С, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.

Долгота светового дня:  14’51’’ (+4”).

Луна: 1%, растущая.

В эти дни возможны ощутимые магнитные бури. Будьте особенно внимательны к своему самочувствию.

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  27 апреля, 6.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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