Камчатский метеокомментарий, 27 апреля (117/248)

27.04.2017 06:55:38 (GMT+12)

В 6 часов в Петропавловске-Камчатском было -2°C, облачно, ветер восточный, 1 м/с, атмосферное давление: 739 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.



Предварительный прогноз:



Утро: -1°С, малооблачно, без осадков.



День: +3°С, малооблачно, без осадков.



Вечер: +3°С, переменная облачность, небольшой снег.



Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 14’51’’ (+4”).



Луна: 1%, растущая.



В эти дни возможны ощутимые магнитные бури. Будьте особенно внимательны к своему самочувствию.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 27 апреля, 6.15 (кмч).



