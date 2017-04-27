Камчатский гороскоп, 27 апреля

27.04.2017 02:37:27 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:
День ознаменуется затишьем и инертностью, но это временное явление. Стоит воспользоваться моментом, чтобы продлить отдых, восстановить силы, окончательно примириться и проститься с некоторыми сюжетами прошлого. Настроение склоняет к пассивному наслаждению красотой, позволяет получать удовольствие от гармонии материального и эмоционального. Источником приятных ощущений и переживаний может стать музыка, вкус блюда или напитка, весенняя природа, разнообразные тактильные ощущения. В отношениях приветствуются миролюбие, мягкость, деликатность. Хорошо устроить прощальный обед или ужин, купить что-то на память или подарить в знак симпатии.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Кольцевая.
Рейтинг дня: 4.
День благоприятен для жителей улиц Чапаева, Стрелковой, Пограничной, Владивостокской, Невского, Крупской, районов Центр, Сероглазка, 10 км, 11 (в краевом центре), улицы Лесной (в Елизове), села Соболево, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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