Камчатский гороскоп, 27 апреля

27.04.2017 02:37:27 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:



День ознаменуется затишьем и инертностью, но это временное явление. Стоит воспользоваться моментом, чтобы продлить отдых, восстановить силы, окончательно примириться и проститься с некоторыми сюжетами прошлого. Настроение склоняет к пассивному наслаждению красотой, позволяет получать удовольствие от гармонии материального и эмоционального. Источником приятных ощущений и переживаний может стать музыка, вкус блюда или напитка, весенняя природа, разнообразные тактильные ощущения. В отношениях приветствуются миролюбие, мягкость, деликатность. Хорошо устроить прощальный обед или ужин, купить что-то на память или подарить в знак симпатии.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Кольцевая.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Чапаева, Стрелковой, Пограничной, Владивостокской, Невского, Крупской, районов Центр, Сероглазка, 10 км, 11 (в краевом центре), улицы Лесной (в Елизове), села Соболево, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.