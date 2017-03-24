Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 27 апреля по 3 мая 2017 года

27.04.2017 02:24:50 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологическая обстановка:

В период с 27 апреля по 3 мая 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как повышенная.



К 27 апреля со стороны Хабаровского края к берегам полуострова ожидается подход циклона, который начнет оказывать влияние на южные и восточные районы полуострова во второй половине дня. В Усть-Большерецком, Елизовском районах, Петропавловск-Камчатском и Вилючинском ГО прогнозируется выпадение небольших, местами умеренных осадков в виде дождя, в ночные часы со снегом (до 6 мм за 12 часов), усиление ветра на побережьях в порывах до 20 м/с. На остальной территории преимущественно без осадков и умеренный ветер.



В течение суток циклон распространит своё влияние на всё восточное побережье (Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский, Алеутский районы) где 28-29 апреля ожидается выпадение умеренных, местами сильных осадков в виде снега с дождем (до 26 мм за 12 часов), усиление ветра на побережьях в порывах до 25 м/с. Циклон будет оказывать своё влияние на полуостров до 30 апреля включительно.



По предварительной информации к 01 мая со стороны Охотского моря ожидается подход очередного циклона, который будет оказывать влияние на южные и восточные районы полуострова. В Усть-Большерецком, Соболевском, Быстринском, Мильковском и Елизовском районах, Петропавловск-Камчатском и Вилючинском ГО прогнозируется выпадение небольших, местами умеренных осадков в виде дождя (до 14 мм за 12 часов), усиление ветра на побережьях в порывах до 15-20 м/с. На остальной территории преимущественно без осадков и умеренный ветер.



В течение суток циклон распространит своё влияние на восточные районы полуострова (Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский, Алеутский районы) где 02 мая ожидается выпадение умеренных, местами умеренных осадков в виде дождя (до 14 мм за 12 часов), усиление ветра на побережьях в порывах до 25 м/с. Циклон будет оказывать своё влияние на полуостров до 30 апреля включительно.



В указанный прогнозный период в акватории Тихого океана, Охотского и Берингова морей ожидается волнение до 6-9 м. Вероятность получения предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как умеренная.



Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от 0°С до +6°С, в южных районах края – в пределах от -2°С до +7°С, в центральных – в пределах от -4°С до +10°С, в северных районах – в пределах от -8°С до +9°С.



Гидрологическая обстановка:

На территории Камчатского края гидрологическая обстановка стабильная, на реках южной части края прогнозируется очищение рек ото льда, на реках северной части края - постепенное уменьшение толщины ледового покрова.



Вероятность получения предупреждений о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях от группы речных гидрологических прогнозов ФГБУ «Камчатское УГМС» низкая.



Согласно гидрологического бюллетеня №1 «Прогнозы и консультации сроков вскрытия рек Камчатского края» ФГБУ «Камчатского УГМС» от 24.03.2017 г. и уточнению от 01.04.2017 г.:



Очищение от ледяного покрова реки Пенжина в районе села Каменское ожидается в сроки близкие к норме:

р. Пенжина, в районе с. Каменское 23-27.05.



Согласно гидрологического бюллетеня №2 «Предполагаемый характер половодья на реках Камчатского края» ФГБУ «Камчатского УГМС» от 18.04.2017 г.



В бассейнах рек Камчатского края наибольшее снегонакопление отмечалось в марте-начале апреля. По данным стационарных пунктов наблюдения на 10 апреля (Приложение) запас воды в снеге в большинстве районов края составил: 48-97% от среднемноголетних значений, за исключением Усть-Камчатского, Соболевского районов, юга Мильковского района и отдельных пунктов Елизовского района, где они составили 104-175%.



Проведя анализ максимальных снегозапасов за зиму 2016-2017 г.г., результатов транспортно-линейной снегосъемки вдоль автодороги «Елизово - Мильково - Агинский рудник», в бассейне р. Паратунка, результатов аэровизуального обследования верховьев рек Авача, Плотникова и Б. Воровской половодье на реках южной половины края ожидается:

– повышенной водности на реках Мильковского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Соболевского и Елизовского районов;

– в пределах нормы на реках Быстринского, Пенжинского, Карагинского и Олюторского районов.



В период прохождения максимальных уровней половодья с вероятностью 60-70% ожидается достижение неблагоприятных отметок на реке Камчатка, Б. Воровская, Амчигача, Б. Быстрая в районе с. Малки и Плотникова. Вероятность достижения уровнями воды опасных критериев – 50%.



В период прохождения максимальных уровней половодья (май-июнь) обстановка на реках может измениться в случае выпадения сильных дождей или резком повышении температуры воздуха.



Изложенная в настоящей справке информация носит предварительный характер и будет уточнена в начале мая долгосрочными прогнозами в количественных характеристиках.



Ледостав: р. Энычаваям, р. Парень, р. Пенжина, р. Оклан.

Неполный ледостав на реках: р. Тигиль.

Остаточные забереги на реках: Амчигача (п. Усть-Большерецк), р. Плотникова (п. Дальний), р. Ича, р. Крутогорова, р. Тополовая, р. Хайрюзова.



Чистая вода: р. Авача (г. Елизово), р. Быстрая (с. Малки), р. Камчатка, Большая Воровская (с. Соболево).



Сейсмическая активность:

В г. Петропавловске-Камчатском и г. Елизово землетрясений с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-ти балльной шкале MSK не ожидается.



Вероятность возникновения ЧС до муниципального характера, связанных с разрушениями, вызванными сейсмическими событиями – не выше 0,3.



Природные пожары:

На период майских праздников, а также в связи с наступлением дачного сезона и самовольным бесконтрольным сжиганием сухой травы, как в районах дачных участков, так и в черте населённых пунктов, повышена вероятность (до 0,4) возникновения загораний травы и очагов природных пожаров.



Вулканическая активность:

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч, Ключевской, Камбальный и Безымянный, нарушение правил авиаполётов).



Прогнозируется возникновение угрозы жизнедеятельности населения в населённых пунктах южной и центральной частей Камчатского края в результате возможных пеплопадов (вероятность до 0,3).



Лавинная опасность:

Сохраняется вероятность (0,3) схода снежных лавин и опасность попадания в их зону для туристов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта и совершающих несогласованные восхождения в отдалённых горных районах края.



Угрозы схода лавин на объекты транспортной инфраструктуры, объекты ЖКХ и энергетики, ПОО и объекты жизнедеятельности населения нет.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.