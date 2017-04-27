Выставку, посвященную 80-летию корякской мастерицы Татьяны Голиковой откроют в Палане

27.04.2017 02:35:37 (GMT+12)

4 мая в Палане состоится открытие очередной выставки из цикла «Твои люди, округ!». Экспозиция посвящена 80-летию Татьяны Голиковой - корякской мастерицы, члена Камчатского отделения Творческого союза художников России имени Феликса Тебиева. Организатор - Корякский окружной краеведческий музей при поддержке краевого Министерства культуры.



Татьяну Николаевну отличал свой стиль шитья и декорирования изделий, не похожий на стиль других мастериц. Её сувениры из оленьей замши, гусиных лапок, рыбьей кожи и нерпичьей шкуры отличаются от всех прочих тем, что украшались не только великолепными бисерными узорами, а также старинным методом вышивки подшейным окрашенным волосом оленя.



Буйство красок родной карагинской тундры всегда подталкивало её к экспериментам. Она постоянно искала компоненты из цветов и ягод, чтобы окрасить подшейный волос в три различных цвета, получить наиболее яркую вышивку. Кроме бисера, для подвесок она использовала рыбьи позвонки, зубы оленя, плавник наваги – всё, что находила интересным для своего творчества.



Своё мастерство Татьяна Голикова передала дочерям. Одна из них, Светлана Голикова, проведет мастер-класс по вышивке бисером в день открытия выставки.



В экспозиции личные документы, фотографии, предметы из этнографической коллекции: детская обережная кухлянка, головные уборы, обувь, ковры, куклы. Экспозиция будет открыта до 26 мая.

Подробная информация о проекте по телефону – 8(41543)31434.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.