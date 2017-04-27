60 концертный сезон по традиции закроет совместный концерт трех филармонических коллективов

27.04.2017 03:43:17 (GMT+12)

60 концертный сезон по традиции закроет совместный концерт трех филармонических коллективов


18 мая в 19:00 на сцене концертного зала филармонии «Октябрьский» состоится закрытие 60-го филармонического сезона.

В концерте примут участие ведущие коллективы Камчатского концертно-филармонического объединения:
Камчатская хоровая капелла под управлением Василия Князева,
Камчатский камерный оркестр имени Георгия Аввакумова под управлением Заслуженного артиста РФ Александра Гилева и
Русский квартет «Камчатка» под управлением Артема Быкова.

Прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.

Концерт ведет лауреат Государственной премии Камчатского края, музыковед Ольга Орлова.

Билеты можно приобрести в  кассах филармонии (ул. Ленинская, 65 и ТЦ Галант-Плаза, вход № 1) и в колледжа искусств.

Цена билета 500 рублей.

Телефон для справок 47-82-47

Концерт организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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