60 концертный сезон по традиции закроет совместный концерт трех филармонических коллективов

27.04.2017 03:43:17 (GMT+12)



18 мая в 19:00 на сцене концертного зала филармонии «Октябрьский» состоится закрытие 60-го филармонического сезона.



В концерте примут участие ведущие коллективы Камчатского концертно-филармонического объединения:

Камчатская хоровая капелла под управлением Василия Князева,

Камчатский камерный оркестр имени Георгия Аввакумова под управлением Заслуженного артиста РФ Александра Гилева и

Русский квартет «Камчатка» под управлением Артема Быкова.



Прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.



Концерт ведет лауреат Государственной премии Камчатского края, музыковед Ольга Орлова.



Билеты можно приобрести в кассах филармонии (ул. Ленинская, 65 и ТЦ Галант-Плаза, вход № 1) и в колледжа искусств.



Цена билета 500 рублей.



Телефон для справок 47-82-47



Концерт организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.