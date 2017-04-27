Выставку, посвященную 90-летию Камчатского Акционерного Общества откроют в Петропавловске

27.04.2017 03:43:16 (GMT+12)
17 мая 2017 года Камчатский краевой объединенный музей приглашает жителей и гостей краевой столицы посетить новую выставку, посвященную 90-летию Камчатского Акционерного Общества, «Путь к причалу».
Акционерное Камчатское общество организовано в 1927 году 27 июля с целью развития экономической жизни и рационального использования естественных богатств Камчатского округа, Охотского и Ольского районов Дальневосточного края и принадлежащих СССР островов, находящихся в Охотском и Беринговом морях.
Цель данной выставки - демонстрация аутентичных музейных предметов, которые выставлялись редко, либо вообще не были доступны для просмотра.
Вниманию посетителей предлагаются производственные акты, например, Акт приемки плавучего дока – уникальный документ 1938 года, фотографии того времени, предметы фалеристики.
Широкий спектр личных документов, а именно: расчетная книжка старейшего работника Михаила Передрий (1937 г.), характеристика и трудовой договор Георгия Карчича (1933г.), книжка ударника.
Представлено довольно редкое издание - «Календарь рыбака Камчатки» и иные материалы, рассказывающие о работе АКО, которое определяло экономическую, социальную и культурную жизнь огромной территории.
Кроме того, экспонируются предметы связанные с научным изучением края, прокладкой путей сообщения и связи.
АКО выполняло не только операции торговых органов, но и функции советской власти. Эта организация сыграла важную роль в промышленном освоении Камчатки.
Выставка работает с 17 мая по 23 июля 2017 года.
Проект организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Дополнительная информация
http://www.kamchatka-museum.ru
VK.Com/kammuseum
т. 412-644
ул. Ленинская, дом 20, г. Петропавловск-Камчатский
(остановка «Городская администрация»)
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+