Выставку, посвященную 90-летию Камчатского Акционерного Общества откроют в Петропавловске

27.04.2017 03:43:16 (GMT+12)

17 мая 2017 года Камчатский краевой объединенный музей приглашает жителей и гостей краевой столицы посетить новую выставку, посвященную 90-летию Камчатского Акционерного Общества, «Путь к причалу».



Акционерное Камчатское общество организовано в 1927 году 27 июля с целью развития экономической жизни и рационального использования естественных богатств Камчатского округа, Охотского и Ольского районов Дальневосточного края и принадлежащих СССР островов, находящихся в Охотском и Беринговом морях.



Цель данной выставки - демонстрация аутентичных музейных предметов, которые выставлялись редко, либо вообще не были доступны для просмотра.



Вниманию посетителей предлагаются производственные акты, например, Акт приемки плавучего дока – уникальный документ 1938 года, фотографии того времени, предметы фалеристики.



Широкий спектр личных документов, а именно: расчетная книжка старейшего работника Михаила Передрий (1937 г.), характеристика и трудовой договор Георгия Карчича (1933г.), книжка ударника.



Представлено довольно редкое издание - «Календарь рыбака Камчатки» и иные материалы, рассказывающие о работе АКО, которое определяло экономическую, социальную и культурную жизнь огромной территории.

Кроме того, экспонируются предметы связанные с научным изучением края, прокладкой путей сообщения и связи.



АКО выполняло не только операции торговых органов, но и функции советской власти. Эта организация сыграла важную роль в промышленном освоении Камчатки.



Выставка работает с 17 мая по 23 июля 2017 года.



Проект организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Дополнительная информация

http://www.kamchatka-museum.ru

VK.Com/kammuseum

т. 412-644

ул. Ленинская, дом 20, г. Петропавловск-Камчатский

(остановка «Городская администрация»)



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.