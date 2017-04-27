Выставку, посвященную 90-летию Камчатского Акционерного Общества откроют в Петропавловске

27.04.2017 03:43:16 (GMT+12)

Выставку, посвященную 90-летию Камчатского Акционерного Общества откроют в Петропавловске

17 мая 2017 года Камчатский краевой объединенный музей приглашает жителей и гостей краевой столицы посетить новую выставку, посвященную 90-летию Камчатского Акционерного Общества, «Путь к причалу».

        Акционерное Камчатское общество организовано в  1927 году  27 июля с целью развития экономической жизни и рационального использования естественных богатств Камчатского округа, Охотского и Ольского районов Дальневосточного края и принадлежащих СССР островов, находящихся в Охотском и Беринговом морях.

        Цель данной выставки - демонстрация аутентичных  музейных предметов, которые выставлялись редко, либо вообще не были доступны для просмотра.

       Вниманию посетителей предлагаются производственные акты, например, Акт приемки плавучего дока – уникальный документ 1938 года, фотографии того времени, предметы фалеристики.

           Широкий спектр личных документов, а именно: расчетная книжка старейшего работника Михаила Передрий (1937 г.), характеристика и трудовой договор Георгия Карчича  (1933г.), книжка ударника.

      Представлено  довольно редкое издание - «Календарь рыбака Камчатки»  и иные  материалы, рассказывающие  о работе АКО, которое определяло экономическую, социальную и культурную жизнь огромной территории.
        Кроме того, экспонируются  предметы  связанные  с  научным  изучением  края, прокладкой путей сообщения и связи.

        АКО выполняло не только операции торговых органов, но и функции советской власти. Эта  организация сыграла важную роль в промышленном освоении Камчатки.

       Выставка работает с 17 мая  по 23 июля  2017 года.

Проект организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Дополнительная информация
http://www.kamchatka-museum.ru
VK.Com/kammuseum    
т. 412-644
ул. Ленинская, дом 20, г. Петропавловск-Камчатский
(остановка «Городская администрация»)

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page