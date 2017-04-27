Московский театр имени Маяковского впервые выступит на Камчатке в рамках проекта «Большие гастроли»

27.04.2017 03:43:15 (GMT+12)
С 6 по 10 мая в Камчатском театре драмы и комедии состоятся гастроли Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Прославленный театр впервые приедет на Камчатку в полном составе благодаря Федеральной целевой программе «Большие гастроли - 2017». Только эта программа дает зрителям уникальный шанс посетить лучшие спектакли российских театров по доступной цене.
Камчатцы увидят четыре спектакля столичного театра.
Три из них для взрослой аудитории: комедия «На чемоданах», эксцентрическая комедия «На траве двора», драма «Цена». В них заняты знаменитые актеры театра и кино: Игорь Ясулович, Евгения Симонова, Татьяна Орлова.
Спектакль «Малыш и кот» - это «беби-театр» для самых маленьких зрителей. Это единственный в своем роде интерактивный спектакль-игра, разработанный совместно с профессиональными педагогами, в котором дети от года до трех могут принять самое прямое участие.
На все постановки театра имени Маяковского установлены цены от 300 до 1500 рублей. Билеты уже можно приобрести в кассах тетра. Справки и заказ билетов по телефону 420294.
Для справки: Театр, носящий ныне имя Владимира Маяковского, начал свою работу в конце XIX века как «интернациональный», на его сцене выступали самые именитые зарубежные артисты: Сара Бернар, Элеонора Дузе, Эрнст Поссарт, Муне-Сюли, Коклен-старший, Коклен-младший и другие знаменитости. После 1917 года он был преобразован в Театр революции, которым руководил Всеволод Мейерхольд. Во все времена театр славился своими актерами. В разные годы здесь играли Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Ольга Яковлева, Наталья Гундарева, Александр Лазарев-старший. Сегодня труппа театра представлена такими замечательными мастерами, как Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаилл Филиппов, Евгения Симонова, Ольга Прокофьева, Даниил Спиваковский, Анна Ардова, Татьяна Орлова и др. В наши дни театром руководит режиссер Миндаугас Карбаускис, обладатель высших театральных премий России.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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