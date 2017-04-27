Лучшие спектакли – номинанты театральной премии «Золотая маска-2017» покажут на Камчатке в рамках проекта Theatre HD

27.04.2017 03:43:15 (GMT+12)
Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска» стал частью уникального проекта «Театральный киносезон» (Theatre HD), который в Камчатском крае представляет киноцентр «Лимонад».
Весной каждого года «Золотая Маска» собирает на сценах Москвы наиболее значительные спектакли из городов России. История «Золотой Маски» – это хроника современного российского театра, включающая все основные направления его развития.
Этой весной, благодаря кинофестивалю Theatre HD и киноцентру «Лимонад», камчатцы увидят спектакли «Золотой маски», номинированные сразу в нескольких категориях, и проверенный временем шедевр.
6 мая можно будет увидеть постановку театра оперы и балета Екатеринбурга «Ромео и Джульетта». Бессмертный балет С. Прокофьева претендует на премию «Золотая маска» в семи категориях, включая «Лучший спектакль в балете», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа хореографа».
14 мая на экране - «Война и мир. Начало романа», спектакль театра «Мастерская Петра Фоменко», уже заслуживший признание жюри «Золотой маски» как лучший драматический спектакль 2002 года, показавший лучшую работу режиссера и лучшую женскую роль.
«Современный театр – это огромный, удивительный мир, и мы вовлекаем в него зрителей из десятков российских городов. Вместе мы переживаем неповторимые эмоции, смеемся и плачем, аплодируем создателям спектаклей и прекрасным артистам. Этой весной мы составили программу кинопоказов, на которую с гордостью приглашаем всех поклонников театра», - говорит Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая Маска». А киноцентр «Лимонад» адресует это приглашение всем камчатским театралам.
Информация о билетах – по тел.: 8(4152) 30-88-88, 8(4152) 30-88-89. Киноцентр «Лимонад», г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы 67. Сайт http://kamkino.ru
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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