Вечер вокальной музыки «Цветущий май» состоится в камчатском колледже искусств

27.04.2017 03:43:15 (GMT+12)

В исполнении Натальи Белозеровой (меццо-сопрано) и Вячеслава Кузнецова (баритон) прозвучат лучшие вокальные произведения русских и советских композиторов, военные песни. Концертмейстеры: заслуженный артист России Валерий Кравченко, Ирина Пугач, Ирина Черемнова.



Также в концерте принимают участие студенты вокального отделения Камчатского колледжа искусств и ансамбль народных инструментов «В яблочко!» под руководством заслуженного работника культуры РФ Ольги Спириной. В концерте также принимает участие русский квартет «Камчатка» под управлением Артема Быкова.



Начало концерта 3 мая в 19.00.



Концертный зал Камчатского колледжа искусств (Проспект Рыбаков , 7)



Вход по пригласительным билетам (билеты в Камчатском колледже искусств).



Возрастные ограничения – 6+



Справки по телефону: 8(4152)23-37-11; 35-63-63



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.