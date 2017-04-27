Вечер вокальной музыки «Цветущий май» состоится в камчатском колледже искусств

27.04.2017 03:43:15 (GMT+12)

Вечер вокальной музыки «Цветущий май» состоится в камчатском колледже искусств

В исполнении Натальи Белозеровой (меццо-сопрано) и Вячеслава Кузнецова (баритон) прозвучат лучшие вокальные произведения русских и советских композиторов, военные песни. Концертмейстеры: заслуженный артист России Валерий Кравченко, Ирина Пугач, Ирина Черемнова.

Также в концерте принимают участие студенты вокального отделения Камчатского колледжа искусств и ансамбль народных инструментов «В яблочко!» под руководством заслуженного работника культуры РФ Ольги Спириной. В концерте также принимает участие русский квартет «Камчатка» под управлением Артема Быкова.

Начало концерта 3 мая в 19.00.

Концертный зал Камчатского колледжа искусств (Проспект Рыбаков , 7)

Вход по пригласительным билетам (билеты в Камчатском колледже искусств).

Возрастные ограничения – 6+

Справки по телефону: 8(4152)23-37-11; 35-63-63

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

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